Bosnia eksministrile esitati EL-i raha varastamise eest süüdistus

Bosnia endine julgeolekuminister ja veel kolm isikut said esmaspäeval süüdistuse võimu kuritarvitamises ja korruptsioonis, sest nad said kasu Euroopa Liidu rahastatud projektist, ütlesid prokurörid.

Dragan Mektic, tema kantseleiülem, üks nõunik ja üks Sarajevost tegutsev ärimees said süüdistuse "kõrgetasemelises korruptiivses aktis, mis kahjustab Bosnia rahvusvahelist mainet", ütlesid prokurörid avalduses.

Arvatav kuritegu on seotud 198 000 euro suuruse projektiga, mida rahastas EL ja mille eesmärk oli edendada piiriülest tuletõrjekoostööd.

Süüdistuse järgi pani nelik pettusega seadusvastaselt oma tasku umbes 125 000 eurot. Pettus hõlmas endas tuletõrjetehnika ostmist ning inimeste ja firmade palkamist projekti ellu viima, ütlesid prokurörid.

Prokurörid ei täpsustanud rikkumise toimumisaega, kuid Mekticile esitati süüdistus kui ministrile.

Mektić oli ametis 2015. aastast selle aasta detsembri alguseni, mil ametisse sai uus valitsus. Ta ütles kohalikele ajakirjanikele, et süüdistus on poliitiliselt motiveeritud, ning teatas, et asja taga on peaprokurör.

Bosnia taotles EL-i liikmesust 2016. aastal, kuid kandidaadistaatust talle veel antud ei ole.