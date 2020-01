Pärnu maavalitsuse vanas hoones on remont plaanis aasta lõpus

Jaanuaris sai kaks aastat täis maavalitsuste tegevuse lõpetamisest. Pärnu maavalitsuse hoone seisab siiani suures osas tühjana, kuid aasta lõpus on kavatsus alustada remondiga, et majja saaks kolida kümmekond astutust.

Endine maavalitsus on küll pühadeehteis, aga selle viiest korrusest on täies mahus kasutuses vaid kolmas, kus tegutseb Pärnumaa arenduskeskus, ja viies, kus asub rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Pärnu talitus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Praegu käib aga projekteerimishange ja 2020. aasta lõpus loodetakse alustada ehitustöödega, et sinna mahuksid sotsiaalkindlustusamet, terviseamet, tööinspektsioon ja muud asutused.

Täpne ruumiprogramm pole siiski veel selge. Väidetavalt ei mahu kõik asutused hoonesse ära.

"Me proovime nendele küsimustele leida vastuse, kui hakkame asutustega täpsemat ruumiplaani läbi rääkima. Hetkel oleme kavandanud küll, et osad asutused saavad oma tööruumid Õhtu põik 5-s. Me plaanime aasta lõpul ehitama asuda. Selleks ajaks peame kogu maja tühjaks tegema ja paigutama üürnikud asenduspindadele, et nad tagasi kolida juba valminud riigimajja," selgitas Riigi Kinnisvara projektidirektor Kärt Vabrit.

Seega leiab Pärnu riigiasutusi tulevikus ikkagi päris mitmest hoonest. Õhtu põik 5 kolib peatselt Lääne ringkonnaprokuratuur ja veel mõni asutus, mis selguvad siis, kui endise maavalitsuse ruumiprogrammi üle on läbi räägitud.

Kolmas Pärnu riigimaja asub Rohelisel tänaval, kuhu tulevad maaeluministeeriumi ja keskkonnaministeeriumi allasutused - kokku üheksa ametit. Sealgi käib projekteerimishange.