Akadeemia 2 viiekorruselise hoone üks vähestest asukatest on rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Pärnu talitus. Selle juhataja, Pärnu viimane maavanem Kalev Kaljuste selgitas "Aktuaalsele kaamerale", mis majast saab ja kui kaugel ollakse ümberehituse plaanidega.

"Projekteerimisleping on sõlmimisel, projekteerimisega peaks saama kõik valmis järgmise aasta alguseks. Siis tuleb juba ehitushange ja see võtab ka umbes aasta aega. 2021. aasta esimeses kvartalis peaks siin ametlikult olema Pärnu riigimaja. Ja need asutused, kes siia tulevad, on ka juba teada: sotsiaalkindlustusamet kõige suuremalt, terviseamet, tööinspektsioon, tarbijakaitseamet, rahvakultuuri keskus, rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakond. Võib-olla lisandub siia ka teisi," rääkis Kaljuste.

"Selles uues riigmajas hakkab ka olema 86 ametikohta ja kaugtöökohad ka, mis annavad võimaluse erinevatele riigiasutustele tulla tegema kaugtööd," lisas ta.

Praegustel asukatel tuleb endale uus koht leida. Pärnumaa arenduskeskusel on see juba teada.

"Väga raske meelega tahame siit ära minna. See hoone on kujunenud omalaadseks võimu- ja arenduskeskuseks läbi aastate. Aga loomulikult on meil oma plaan koondnimetusega Kobar. Me liigume Tartu ülikooli Pärnu kolledžiga ühte hoonesse," rääkis arenduskeskuse juhataja Indrek Klaassen.