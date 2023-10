Pärnus kolivad riigiasutused ühte majja ja vabanevad pinnad lähevad müüki

Rohelisele tänavale kolivad keskkonnaagentuur, keskkonnaamet, keskkonnaministeeriumi infotehnoloogiakeskus, maa-amet, põllumajandus- ja toiduamet ning PRIA.

Koostöös rahandusministeeriumiga loob Riigi Kinnisvara AS Eestis 18 riigimaja. Valmis on neist kaheksa.

"Neil on kaasaegsed töötingimused, neil on loodud nõupidamiste ruumid, kus nad saavad oma nõupidamisi pidada, erineva suurusega, samamoodi hea kaasaegne puhkekeskkond. Kindlasti väga head töötingimused, tõstetavad lauad, kapid. Ma usun, et neil on siin hea olla," kirjeldas RKAS-i riigimajade programmi juht Maivi Suurmäe.

Seal saavad tööd teha ka teistest linnadest tulevad riigiametnikud. "Ametid saavad ju ühiskasutada, tulevad ikka. Kes käib siin komandeeringus või näiteks juht on Tallinnast ja temal võib-olla ei olegi siin kohta, aga ta saab tulla oma meeskonna juurde tööd tegema," ütles Suurmäe.

Pärnu riigimaja ehitasid Tartu Ehitus ja Tera Ehitus, tööd läksid maksma 5,9 miljonit eurot.