Riigikogu alustab taas kaitseväe korralduse seaduse menetlemist

Riigikaitsekomisjoni esimees Andres Metsoja (Isamaa) ütles ERR-ile, et peab õigeks, et riigikohtu hinnang nüüd selge on.

"Põhimõtteliselt ei ole ju tegemist mingi sellise olukorraga, et seadus oleks lõpuni mäda, vaid tuleb üle vaadata täpselt see osa, millele riigikohus osundab ehk jälgimisest teavitamine," lausus Metsoja.

Metsoja sõnul toimub 20. jaanuaril ühiskoosolek julgeoleku asutuste järelevalve erikomisjoniga.

"Püüame kõik osapooled ühe laua taha kokku saada, rääkida need kitsaskohad uuesti läbi, sest toona ametkondades tuli signaal, et nad olid kindlad, et ei ole mingit õiguslikku ja põhiseaduslikku riivet. Nüüd oleme ikkagi saanud selge hinnangu, et tuleb muutusi sisse viia. Ja arutamegi ning püüame kokku leppida, kuidas sellega edasi võiks minna ja millisest komisjonist saab juhtivkomisjon," rääkis Metsoja.

Metsoja prognoosis, et riigikogu suurde saali võib seaduseelnõu uuesti jõua märtsi lõpus.

Riigikohus rahuldas detsembris president Kersti Kaljulaidi taotluse tunnistada kaitseväe korralduse seaduse muutmise seadus põhiseaduse vastaseks. Samas ei nõustunud riigikohus kõigi presidendi etteheidetega nimetatud seadusele.

President jättis selle aasta 7. märtsil välja kuulutamata 20. veebruaril riigikogus vastu võetud kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse, mis annab kaitseväele muu hulgas õiguse ajutise julgeolekuala kaitseks varjatult kontrollida isikuandmeid avalik-õigusliku või eraõigusliku juriidilise isiku andmekogust, kasutada variandmeid ja konspiratsioonivõtteid ning isikut varjatult jälgida.