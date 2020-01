Riigi Kinnisvara AS (RKAS) teavitas neljapäeval NUKU sihtasutust, et nende lavatehnika garantiiperiood lõpetatakse enneaegselt, sest teater on ilma tehnika paigaldaja ja RKAS-i kooskõlastuseta lava ümber ehitanud ja sinna lisakonstruktsioone paigaldanud.