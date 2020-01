Venemaa avaldas kliimamuutusega kohanemise plaani

Valitsuse veebiküljele postitatud dokumendis märgitakse, et kliimamuutusel on märkimisväärsed tagajärjed sotsiaalmajanduslikule arengule ja inimeste eludele, tervishoiule ja tööstusele.

Venemaal on soojenemine 2,5 korda kiirem kui planeedil keskmiselt.

Kaheaastane tegevusplaan on märk sellest, et Vene valitsus tunnistab ametlikult kliimamuutust kui probleemi, kuigi president Vladimir Putin eitab, et see on inimeste põhjustatud.

Plaan on vajalik "minimeerimaks kahjusid ja kasutamaks ära eeliseid".

Dokumendis esitatakse raamistik erinevatele agentuuridele tegutsemiseks ning rõhutatakse vajadust viia läbi rohkem uuringuid.

Kliimamuutuse positiivse poolena tõstetakse esile energiakulutuse vähenemist külmades piirkondades, põllumajanduspiirkondade laienemist põhja poole ning laevandusvõimalusi Arktikas.

Venemaa on kliimamuutuse suhtes väga tundlik riik, kuna tal on ulatuslikud piirkonnad Arktikas ja suur osa põhjaalade taristust on ehitatud igikeltsale.