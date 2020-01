Politsei: kokaiini müük on märkimisväärselt tõusnud

Uimastitega kauplemine on kogu Euroopas tõusuteel ning märkimisväärselt on kasvanud kokaiini müük. Europoli andmetel pole maailmas kunagi nii palju kokaistandusi olnud kui praegu. Seetõttu on seni niiöelda rikaste narkootikumina tuntud mõnuaine viimaks saanud taskukohaseks ka Eestis.

Kui vanemad põlvkonnad alustasid elupõletamist alkoholist, siis nüüd asendavad napsu narkootikumid, sest Euroopas aina enam hoogustuv uimastiäri on muutnud narkootikumid taskukohaseks. Ka on nende kättesaamine internetiajastul lihtsam kui varem, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Keskkriminaalpolitsei organiseeritud kuritegude büroo talituse juht Ago Leis ütles, et Euroopa trendid on ka Eesti trendid. "See mõju tuleb teatud viivitusega, kuid vaadates viimast Europoli narkoainete raportit, siis marihuaana ja kokaiini äravõetud koguste arv on tõusuteel," ütles Leis.

Kuna uimastikaubandus on Leisi sõnul maailma kõige tasuvam kriminaalne äri, siis on kuritegelikud organisatsioonid väga huvitatud uimastitoodangu tõstmisest. Nii on tõusuteel marihuaana kasvatamine Aafrikas, Lõuna-Ameerikas aga on viimasel paaril aastal rajatud arvukalt uusi kokaistandusi. Suurriikide narkoturud on üleküllastunud ja nüüd püütakse ostjaid leida mujalt, näiteks Eestist.

Kokaiinihind Eesti tänavatel on jäänud suuresti samaks, kuid uimasti on kordi kangem.

"Viimastel aastatel ära võetud kokaiinikogused on olnud väga puhtad, üle 90-protsendilise sisaldusega ning me oleme täheldanud ka, et tarvitajate osas on arv natukene tõusuteel," märkis Leis.

Kui varem peeti kokaiini jõukate inimeste uimastiks, siis nüüd levib see Leisi sõnul ka tavalistel pidudel, festivalidel või baarides.

Maksu- ja tolliameti narkotalituse juhataja Raul Koppelmaa rääkis, et amet avastas mullu

umbes 15 kilo kokaiini, mis on viimaste aastate kindlasti suurim kogus. "Aga meie eesmärk ei ole kogused, vaid isikud ka kes seal taga on," ütles ta.

Koppelmaa sõnul on Eesti jätkuvalt transiitriik Hollandist, Saksamaalt või Belgiast teele pandud narkokogustele, mis on mõeldud Venemaale kui ka Skandinaavia riikidele.

"Me näeme hästi palju pigem seda suunda, kus hästi palju hakatakse viima Soome amfetamiini. Me eelmine aasta pidasime kinni ca 100 kilo amfetamiini , mis oli mõeldud Soome turu jaoks," lausus Koppelmaa.

Viimasel paaril aastal on Eestis väga levinud uimastite tellimine tumeveebist, suuremalt jaolt telliti sealt uimasteid omatarbeks.