Fentanüül on turult tõrjutud, kuid levima on hakanud uued ohtlikud ained

Kange narkootikumi fentanüüli Eesti turult välja tõrjumine politsei poolt on alla viinud narkosurmade arvu ja ka kiirabil on narkootikumide tarvitamisest üledoosi saanud inimestega kordades vähem tegemist. Samas on levima hakanud uued ohtlikud ained, mis võivad tähendada probleemi nihkumist süstlanarkomaanialt muul viisil tarvitajate juurde.

Kui 2017. aastal tappis narkootikumide üledoos Eestis 110 inimest, siis 2018. aastal 39. Täpset statistikat 2019. aasta kohta veel koos pole, kuid eksperdid hindavad, et number jääb 30 juurde, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Langustrendi taga on see, et politseil õnnestus mõne aasta eest tabada suuremad uimastikauplejad, kes äritsesid just surmasid põhjustava kange sünteetilise opioidi fentanüüliga.

"Pärast seda ei ole turul enam fentanüüli sellisel kujul saadaval. Üksikud müüjad on jäänud ja neid peetakse järjest kinni ja võiks öelda, et fentanüüli Eesti turul põhimõtteliselt ei ole," rääkis Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre.

See on kergendust toonud ka kiirabile. Kui varem sõitis Tallinna kiirabi üledoosi peale välja 130 korral kuus, siis nüüd 30-l. Ka näiteks Ida-Virumaal Jõhvis, Kiviõlis, Kohtla-Järvel ja Sillmäel tegutsev Karell Kiirabi tegi 2017. aastal seal piirkonnas 146 narkootikumidega seotud visiiti. Mullu oli see arv 16.

"Tõenäoliselt töötavad siin mõlemad süsteemid ehk hea ennetustöö ja väga tõhus politsei- ja piirivalvetöö," ütles Karell Kiirabi juht Lenne Rätsep.

Narkomaanidele ning nende lähedastele jagab riik ka naloksooni ehk sama ravimit, mida kasutab elustamiseks kiirabi. Mullu jagati laiali umbes 700 doosi, mida 113 korral kasutati.

Tervise arengu instituudi narkomaania ja nakkushaiguste ennetamise keskuse juht Aljona Kurbatova märkis, et pilt narkomaastikul ongi parem mitmel põhjusel.

"Üks on kindlasti ainete kättesaadavus, see, et politsei töö tulemusel on fentanüüli vähem. Teine on kindlasti erinevate abiteenuste, mitte üksnes naloksooni kättesaadavuse olemasolu. Naloksoon on aidanud inimeste elusid päästa, see on selge," selgitas Kurbatova.

Politseile teeb aga muret uute narkootikumide ilmumine - näiteks Venemaalt jõuab meie tänavatele UFO-ks või vannisoolaks kutsutud alfa-PVP.

"Valge, vannisoola sarnase välimusega väga ohtlik aine muudab inimesed zombiks, hävitab organismi, kiiresti sõltuvust tekitav jne. Väga ohtlik aine. Siit kindlasti hoiatus kõigile, et kui on kristalne aine, siis tänasel päeval kindlasti mitte proovida," rääkis Tambre.

Kurbatova ütles, et uued ained tähendavad uusi väljakutseid. Kui näiteks süstlanarkomaanide arv jääb 8000-9000 juurde, siis muul viisil tarvitajatest head ülevaadet ei ole. Ka sedasama vannisoola üldiselt ei süstita.

"Vaadates, kui jõuliselt meile on juurde tulnud just stimulantide muul viisil tarvitajaid, siis mingil hetkel me võime avastada, et meie probleem ongi nihkunud hoopis teise kohta," rääkis Kurbatova.

Politsei on teravalt sihikule võtnud ka narkoainete müügi alaealistele.