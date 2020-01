Jaapani miljardär jagab 9 miljonit dollarit oma jälgijatele Twitteris

Jaapani miljardär Yusaku Maezawa otsustas jagada üheksa miljonit dollarit tuhandele oma jälgijale Twitteris, et uurida sotsiaalse eksperimendi käigus, kas see suurendab nende õnnetunnet.

"See on tõsine eksperiment," kinnitas Maezawa sotsiaalmeediakanalis YouTube, lisades, et soovib selle sammuga ärgitada teadlaste huvi. Maezawa on varasemalt propageerinud kodanikupalga ideed, mida makstaks igale riigi kodanikule olenemata tema professionaalsest tegevusest või positsioonist tööturul. Tema sõnul on kodanikupalga kehtestamine oluline arvestades tulevikku, kus uus tehnoloogia võib suures osa ühiskonnast tööta jätta.

"Kodanikupalk tähendab minimaalset sissetulekut inimestele, et tagada nende turvatunne. See, mida Maezawa pakub, on hoopis midagi muud," ütles uurimisinstituudi Dai-ichi Life vanemökonomist Toshihiro Nagahama Reutersile.

Maezawa plaanib anda tema Twitteri kontot jälgiva seitsme miljoni inimese hulgast juhuslikult valitud tuhandele inimesele miljon jeeni (9000 dollarit).

Maezawa müüs novembris 900 miljoni dollari eest oma moekaupu internetis pakkuva ettevõtte Zozo Inc.

Maezawa valiti esimeseks inimeseks, kes saab võimaluse erisikutele kosmoselende korraldava ettevõtte SpaceX raketiga ümber Kuu lennata.

Väljaanne Forbes hindas 2019. aasta juunis tema varanduse suuruseks 1,8 miljardit dollarit, millega ta oli Jaapani rikkuselt 17. inimene.