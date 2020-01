Setumaal elanikud saavad kodu remontimiseks toetust

Ansambli Zetod bassimees Jaanus Viskar ostis oma perekonnale seitsme aasta eest Setumaale talu, mis nagu enamik kohalikust kinnisvarast, vajas enne sissekolimist põhjalikku korda tegemist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me oleme tegelikult olnud nii õnnelik pere, et see on meid aidanud lausa kaks korda. Esimene kord aastal 2016 me saime rahastust uue ahju jaoks ja korstna jaoks, mis on minu jaoks kõige tähtsamad asjad majas, et soe oleks. Ja teine kord selle soojaga seoses saime aastal 2019. aastal toetust maja soojustamiseks," rääkis Viskar.

Noored Setomaale toetusskeem on mõeldud kõigile 21-40 aastastele Setumaa elanikele. Toetus on ülesehitatud põhimõttel, kus riik panustab perede toetamiseks ühe, omavalitsus teise ja perekond ise kolmanda kolmandikuga. Seejuures panevad riik ja omavalitsus programmi kahepeale kokku 60 000 eurot.

"Valdavalt, mis takistab noori siia tulemast ongi see, et elamud on väsinud, nad vajavad korraliku remonti. Kui mul on majapidamine, pere, lapsed. Neid rahalisi väljaminekuid on niigi igale poole mujale, siis see valla toetus maja rekonstrueerimiseks või korrastamiseks tänapäeva elu kõrvalt on väga suur toetus," ütles Setumaa valla arendusspetsialist Ulvi Oper.

Nelja aasta jooksul on oma elamuid saanud selle toetuse abil korrastada pea poolsada peret. Setumaa vallast tõdetakse, et kuigi see toetus ei aita vastuseista üleilmsele trendile, kus inimesed kolivad maalt pigem linna, on see siiski oluline samm pidurdamaks väljarännet.

"Me ei saa seda päris stabiliseerida, aga me oleme saanud elanikke juurde, me oleme saanud tänu "Noored Setomaale" skeemile, elanikud on teinud otsuse, et nad ei lähe ikkagi linna," rääkis Oper.

"See on ikkagi materiaalselt väga suur abi, sest sa saad vähendada oma investeeringut sellesse 66,6 protsendi võrra. Noorele perele, kes elab siin äärealal, on see väga suur abi," kordas Jaanus Viskar.

Kuni seitsmenda veebruarini on taas võimalik kõigil Setomaa elanikel küsida oma elamute korda tegemiseks toetust.