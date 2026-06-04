Õiguskantsler: vallalt ei saa nõuda eralasteaias käimise toetamist

Õiguskantsler Ülle Madise leidis, et Raasiku vald ei pea rahastama lapse käimist Waldorfi eralasteaias, kui vallal on võimalik pakkuda lapsele kohta munitsipaallasteaias.

Õiguskantsleri poole pöördus lapsevanem, kelle lapsele keeldus Raasiku vald Waldorfi eralasteaias käimiseks toetust andmast, sest lapsel oli valla poolt koht munitsipaallasteaias olemas.

Lapsevanemal tekkis küsimus, kas lapse teise lasteaeda üleviimise soovitus on lapse huve arvestades põhjendatud ja kas lapsevanemal on õigus valida lapsele lasteaed lähtuvalt pedagoogilistest eelistustest. Samuti küsis lapsevanem, kas pere teistel

lastel on õigus saada samas eralasteaias käies kohatasu toetust ning kas vald peab arvestama, et perel võib olla keeruline viia lapsi eri lasteaedadesse.

Õiguskantsler Ülle Madise vastas, et mõistab pöörduja mure, et tema pere on sattunud keerulisse olukorda.

"Paraku ei saa vallalt eralasteaias käimise toetamist nõuda, kui valla lasteaias on lapse jaoks koht olemas. See on nii ka sel juhul, kui eralasteaia õppe- ja kasvatustöös rakendatakse teistsugust pedagoogikat kui valla lasteaias. Perele munitsipaallasteaeda kohta pakkudes tuleb vallal arvestada, kas see lasteaed või lasteaiad (kui pere lapsed käivad eri lasteaedades) on perele koha mõttes kättesaadav," märkis õiguskantsler.

Õiguskantsler selgitas, et põhiseaduse alusel on Eestis õigus haridusele, mis hõlmab ka õigust alusharidusele, kuid ei kohusta riiki ega kohalikke omavalitsusi neid rahastama.

Alusharidusseaduse alusel tagavad vallad ja linnad omavalitsuses elavatele pooleteise- kuni kolmeaastastele lastele lastehoiukoha, kui lapsevanem on selleks soovi avaldanud.

Madise sõnul on vallal õigus otsustada, kas ja kui suures mahus ta tagab peredele lasteaia- ja -hoiukohad munitsipaalasutustes või eraõiguslikes asutuses.

"See tähendab, et vald võib anda kõigile soovijatele kohad üksnes enda peetavates lasteasutustes. Lapsevanem ei saa nõuda, et vald peab talle tagama koha eralasteaia kaudu," ütles Madise.

Lasteaiakoha tagamist eralasteaias tagab Madise sõnul omavalitsus vabatahtlikult.

"Niisugusel juhul on kohalik omavalitsus üsna vaba otsustama, millistel tingimustel toetust makstakse," ütles Madise.

Kui vald suudab tagada lapsele koha enda peetavas lasteaias, ei ole Madise sõnu vallal mõistlik pere rahaliselt toetada, kui pere soovib panna oma last eralasteaeda.

"Ka see, kui vald rikkus oma kohustust pakkuda lapsele kohta munitsipaallasteaias, ei kohusta valda rahastama lapse käimist eralasteaias," ütles Madise.