X!

Setumaal algas kooliaasta Meremäel toimunud peoga

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Setumaal alustati kooliaastat Meremäe vaatetorni jalamil toimunud hariduspeoga, kuhu kogunesid Setumaa kobarkooli kõik klassid, muusikakool ja lasteaiarühmad.

Teisipäeva hommikul sammus muusika saatel Setumaa koolipere Meremäe vaatetorni juures olevale platsile, sest uut kooliaastat alustasid 237 õpilast, kelle hulgas esimesse klaasi minejaid oli 27 last.

"See, et me täna kogunesime siia ja lisaks koolidele, lasteaed, muusikakool ja ka noosootöö keskus, siis see on hästi oluline, see annab ühtsustunde. Teiseks, me oleme siin piiri ääres, meie jaoks on väga oluline see, et haja-asustuses, kus me võib-olla iga päev ei puutugi nii sageli teistega kokku, et on aasta jooksul teatud tähtsad sündmused nagu näiteks 1. september, kus me saame näidata seda seto väge, kus me saame näidata kui palju meid tegelikult on," ütles Setumaa koolide direktor Pille Liblik.

Koolihariduse üha osana õpetatakse Setumaal lastele hoidma au sees pärimust ja kohalikke traditsioone.

"Siin on väga hästi näha seda, et kool ei ole lihtsalt maja, et see kool on inimesed ja kogukond selle ümber. Ja see kogukond, kes siia kohale tuli, oli väga võimas. Kõik, kes on haridusega üht või teist moodi seotud. Ja ka lapsevanemana on mul selline kindel tunne, et mu laps on hästi hoitud, et ta ei ole ainult minu kasvatada, ega klassiõpetaja kasvatada, vaid kogu kogukond kasvatab ja hoiab minu last ka," ütles õpetaja Helena Elgindy.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

uus hooaeg

uus teadussaade

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

22:38

Favoriidid Türgi ja Itaalia jõudsid kolme geimiga veerandfinaali

22:14

Kaljulaid: soovitaksin Pevkuril kaaluda tagasiastumist omal initsiatiivil

22:13

ETV spordisaade, 1. september

21:57

Prokuratuur algatas kaitseministeeriumi haldusala suhtes kriminaalmenetluse Uuendatud

21:39

Setumaal algas kooliaasta Meremäel toimunud peoga

21:35

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:32

Mänguasjamuuseumi Teatri Kodus avatud näitus toob lavakangelased taas vaatajateni

21:23

Eesti golfimängija lõpetas Rootsi turniiri par'iga

21:21

EL kavandab Venemaa sõjatööstusele seni rängimat sanktsioonipaketti

21:21

Kolmapäeval on sooja kuni 21 kraadi

eesti raadio äpp

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

11:07

Internetis leviva video järgi tugevdab Venemaa Narva jõe kallast

14:50

Kohalike elanike sõnul jõudis üle piiri lennanud droon Põlvani välja Uuendatud

06:36

Lõuna- ja Ida-Eestis said inimesed õhuohu hoiatuse Uuendatud

07:02

Õhuväe ülem: üks droon lendas Narva suunas ja teine ületas Eesti piiri Kagu-Eestis

20:32

Ukraina korraldas suure õhurünnaku Venemaa lääneosas Uuendatud

31.08

Politico: Prantsusmaa ja Saksamaa tegid ettepaneku Kallase rolli tugevdada

31.08

Psühhiaater: läbipõlemise esimene samm on teiste eluvaldkondade ohverdamine töö nimel

11:36

Leht: Putin tugevdas juba neljandat korda oma ihukaitset

11:08

Vene aseminister eitas plaani NATO-t rünnata, pressiesindaja ähvardas

09:13

Septembri pensionid ja puudega inimeste toetused makstakse välja 7. septembril

ilmateade

SPORT

22:38

Favoriidid Türgi ja Itaalia jõudsid kolme geimiga veerandfinaali

22:13

ETV spordisaade, 1. september

21:23

Eesti golfimängija lõpetas Rootsi turniiri par'iga

20:35

Ragnar Simuland kihutas Spa rajal võimsamate GT4 RS autode kannul

loe: kultuur

18:45

Linnamüüri ääres avati pop-up galerii Oujea

18:40

Marta Vaarik: kõik saame aidata, kui ei vaata noortele ülevalt alla

17:02

Tänavu toimub esmakordselt laste ja noorte animafestival Animinimist

16:20

Muusikaõpetaja: õpetajana tunnen, et saan päriselt midagi muuta

loe: eeter

16:57

"Rahva oma kaitse" tegijad astuvad taas kuulajate ette

16:20

Muusikaõpetaja: õpetajana tunnen, et saan päriselt midagi muuta

14:40

Õpetaja: gümnaasium peab noorele õpetama mõtlemisvõimet

14:21

Majorlilkween: elu New Yorgis on päris pöörane

Raadiouudised

18:45

Pärnus läks esimesse klassi 610 last

18:40

Töötukassa: 2028. aastast saab maksemäära langetada

18:40

Päevakaja (01.09.2026 18:00:00)

18:35

EL-i riikide kaitseministrid arutasid rahurahastu kasutamist

15:35

Tervishoiutöötajad soovivad palgatõusu juba järgmisel aastal

15:25

Märjamaal kuulutati välja üle-eestiline koolirahu

15:20

Raadiouudised (01.09.2026 15:00:00)

12:50

Filmi „Ümera jõel” tegijad loodavad, et RMK võtab põneva võttepaiga kasutusse

12:45

Luunja võimuliit lõi vallavanema umbusaldamise tõttu kõikuma

12:35

Lasketiirude rajamise nõuded leevenevad

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo