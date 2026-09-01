Setumaal algas kooliaasta Meremäel toimunud peoga

Teisipäeva hommikul sammus muusika saatel Setumaa koolipere Meremäe vaatetorni juures olevale platsile, sest uut kooliaastat alustasid 237 õpilast, kelle hulgas esimesse klaasi minejaid oli 27 last.

"See, et me täna kogunesime siia ja lisaks koolidele, lasteaed, muusikakool ja ka noosootöö keskus, siis see on hästi oluline, see annab ühtsustunde. Teiseks, me oleme siin piiri ääres, meie jaoks on väga oluline see, et haja-asustuses, kus me võib-olla iga päev ei puutugi nii sageli teistega kokku, et on aasta jooksul teatud tähtsad sündmused nagu näiteks 1. september, kus me saame näidata seda seto väge, kus me saame näidata kui palju meid tegelikult on," ütles Setumaa koolide direktor Pille Liblik.

Koolihariduse üha osana õpetatakse Setumaal lastele hoidma au sees pärimust ja kohalikke traditsioone.

"Siin on väga hästi näha seda, et kool ei ole lihtsalt maja, et see kool on inimesed ja kogukond selle ümber. Ja see kogukond, kes siia kohale tuli, oli väga võimas. Kõik, kes on haridusega üht või teist moodi seotud. Ja ka lapsevanemana on mul selline kindel tunne, et mu laps on hästi hoitud, et ta ei ole ainult minu kasvatada, ega klassiõpetaja kasvatada, vaid kogu kogukond kasvatab ja hoiab minu last ka," ütles õpetaja Helena Elgindy.