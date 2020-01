Tartu Ülikooli raamatukogu on eksamiperioodil avatud südaööni

Kui saabub kätte eksamite aeg, pannakse tudengid pingelisse hindamissituatsiooni ja tõuseb ka õppekoormus, mis oluliselt tõstab üliõpilaste stressitaset.

Populaarne koht eksamiteks ettevalmistumiseks ja kodutööde lahendamiseks on Tartu ülikooli raamatukogu, mis on sessi ajal keskööni lahti. Raamatukogus on tudengitel võimalik ka oma stressitaset leevendada. Siin tuleb appi teraapiakoer Alfi, kes muidu rahustab hambaarsti juures hirmunud lapsi.

"Mis praegu siis toimub on see, et stressihormooni tase langeb, oksudatsiiditase ehk heaoluhormooni tase tõuseb ja me tekitame tudengites sellise positiivse hea meeleolu, et nad saavad minna jätkata õpinguid või homme eksamit tegema minna," ütles koerajuht Triin Jagomägi.

Raamatukogus on samuti kohal koolitajad, kes õpetavad tudengitele, kuidas sessi stressivabalt läbida.

Koolitaja ja psühholoog Khris-Marii Palksaar ütles, et teraapiakoer on stressile tõhus lühiajaline lahendus, kuid peamiselt tuleks tähelepanu pöörata oma eluviisile.

"Esmased stressiga toimetulekunipid on see, et me tihtipeale unustame ära kõige baasilisemad asjad, kui me oleme stressirohkes situatsioonis, see on uni, liikumine ja tervislik toitumine. Me tihtipeale arvame, et kui näpistame mingisuguseid unetunde, et siis me saame rohkem õppida ja oleme edukamad, aga tegelikult see kõik paneb selle vundamendi logisema ja sooritus võib selle võrra alaneda."

Tartu Ülikooli raamatukogu on keskööni avatud kuni 19. jaanuarini.