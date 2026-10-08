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Hispaanias eluasemeprotestid vallandanud eakas naine suri haiglas

Välismaa
Maria del Carmen Abascal, tuntud ka nimega Maricarmen, kelle kodust väljatõstmine vallandas Hispaanias eluasemeprotestid.
Maria del Carmen Abascal, tuntud ka nimega Maricarmen, kelle kodust väljatõstmine vallandas Hispaanias eluasemeprotestid. Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com / Fernando Sanchez
Välismaa

Eakas hispaanlanna, kelle kodust väljatõstmine vallandas septembris massilised protestid eluaseme kättesaadavuse üle ja viis ennetähtaegsete valimiste väljakuulutamiseni, suri kolmapäeval haiglas, teatas Madridi üürnike liit.

87-aastane Maricarmen Abascal viibis alates 23. septembril toimunud väljatõstmist haiglas, kuna kannatas tugeva ärevuse ja kurnatuse all. Politsei ja sotsiaaltöötajad viisid ta oma kodust, kus ta oli elanud enam kui 70 aastat, ära kanderaamil.

Abascali juhtum vallandas Hispaanias laialdased protestid süveneva eluasemekriisi vastu, mida iseloomustavad elamispindade nappus ja kiiresti kasvavad üürihinnad. Aktivistid püstitasid Madridi ühele kesksele väljakule protestilaagri.

Pärast uudist Abascali surmast kolmapäeval marssisid tuhanded inimesed väljakult, Puerta del Solilt, parlamendi ette, hüüdes: "See ei ole surm. See on mõrv!"

Surma põhjust ei ole avalikustatud.

"See oli täielikult välditav surm, mis sümboliseerib Hispaania eluasemekriisi traagikat," ütles Madridis meelt avaldanud 36-aastane Dario Gomez.

Meeleavaldusi korraldati ka Barcelonas.

Ametiühingud teatasid kolmapäeval, et korraldavad 11. novembril eluasemeküsimuste tõttu üleriigilise üldstreigi.

Protestid koos parlamendi eelmisel nädalal tehtud otsusega lükata tagasi väljatõstmiste piiramiseks ja üürihindade surve vähendamiseks mõeldud meetmed ajendasid peaminister Pedro Sanchezt kuulutama 29. novembriks välja ennetähtaegsed valimised.

Sanchez püüab juhtida poliitilise debati eemale valitsuse kriitikat saanud tegevuselt seoses Hispaania Põhja-Aafrika enklaavis Ceutas puhkenud rändekriisiga ning tema Sotsialistlikku Parteid ja tema perekonda puudutavatelt korruptsioonijuhtumitelt ning suunata selle eluasemekriisile. Ta loodab ära kasutada kasvavat rahulolematust üürihindade tõusuga, märkis uudisteagentuur Reuters.

"Nüüd, pärast tema lahkumist, jääb meile eeskujuks võitlus, mida ta pidas, ja pärand, mille Maricarmen endast maha jättis. Ja ennekõike austame seda, mida ta meilt alati palus: "Võidelge, jätkake võitlust selle eest, mis teile kuulub,"" teatas üürnike liit avalduses.

Ka Sanchez avaldas Abascali surma üle kahetsus, kirjutades ühismeedias: "Kallistus ka kõigile meile, kes tunneme täna seda kaotust enda omana."

Hispaania paremtsentristliku opositsioonilise Rahvapartei juht Alberto Nunez Feijoo ütles, et Abascali surma ei tohiks politiseerida. "Siin ei tohiks olla kampaaniaid, erakondi ega muid huve," kirjutas ta. "Inimese surma puhul loeb ainult austus."

Abascali maja ostis investeerimisfond

Abascal tõsteti kodust, mis asub Madridis kuulsa Retiro pargi lähedal, välja pärast seda, kui tema maja ostis investeerimisfond. Mõni päev hiljem ütles tema advokaat, et Abascal saavutas üürileandjaga kaheksaks aastaks kokkuleppe, mis oleks võimaldanud tal koju tagasi pöörduda ja maksta sama suurt üüri nagu varem.

Ta kavatses kokkuleppele alla kirjutada pärast enesetunde paranemist, kuid ei jõudnudki haiglast lahkuda.

Abascali naaber ütles, et tema maailmavaadet kujundas elu Hispaania autoritaarse Franco režiimi ajal, mis lõppes 1975. aastal. "Ta oli võitleja, väga selgete arusaamadega, üsna avara õiglustundega ning ennekõike võib-olla tugeva ühiskondliku südametunnistuse ja solidaarsusideedega," ütles naaber.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

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