Pärnu Mai koolis antakse robootikatunde

Kuigi meie lapsed ja noored veedavad üha rohkem aega nutiseadmetes, suheldes sotsiaalmeedias või mängides, on nende IT-oskused siiski puudulikud. Neis koolides, kus seda on mõistetud ja sisse viidud robootikatunnid, on areng silmaga näha.

Pärnu Mai kooli kuuenda klassi õpilased programmeeirvad robootikatunnis auto liikumist, tee pikkust, pöördenurka ja muud vajalikku. Niimoodi pannakse üldjoontes paika isesõitvate autode marsruut ja kui sa juba kuuendas klassis asjast üldise ettekujutuse saad, on see suur asi. Aga et robootika tunniplaani jõuaks, peavad õpetajad ise selle vajalikkuses veenduma, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pärnu Mai kooli IT juht ja robootikaõpetaja Hanno Saks ütles, et selleks, et tõsiseid asju arvutis teha, on vaja pingutada. "Me siin Mai koolis olemegi läinud seda teed, et meil tunniplaanis on reaalklassil robootika, ja siis teised ühise rühmana saavad robootikat. Meil on robootikaringid neljal päeval nädalas, käime igal pool võistlemas. Ja Kaitseliidu noorkotkaste küberkotkaste rühm alustab 22. jaanuaril Mai koolis," rääkis Saks.

Need on viimase paari aasta sammud, millega püütakse saavutada, et lapsed hakkaksid arvutis ka tõsiseid asju tegema. Informaatika on väga lai, seotud paljude eluvalkondade ja oskustega, seda tuleb õpilastele näidata.

Koidula gümnaasiumi informaatikaõpetaja Teele Karro ütles, et nende koolis on näiteks multimeediumi aine, kus antakse algteadmised programmeerimisest, graafikast, videodisainist, helist ja digiteenustest üldiselt.

"Lisaks sellele on vabaained, kus me õpetame programmeerimist, mängudisaini, veebidisaini," lausus ta.

Karro sõnul on kolme aasta jooksul olnud näha huvi suurenemist. "Eelmisel aastal me piloteerisime HITSA (Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus - toim) poolt välja töötatud uusi informaatika ainekavasid täismahus ja nende piloteerimine läks ka väga hästi, õpilaste huvi on suurenenud. Soovitan kasutada neid materjale ka teistel õpetajatel," sõnas Karro.