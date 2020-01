Peakaplan Ove Sander ehitab üles tervishoiuasutuste hingehoiusüsteemi

Põhja-Eesti regionaalhaigla taastus- ja palliatiivravikliiniku õendusosakonnas on vaikuse tuba. Seal saab hingehoidja vestelda patisentide ja nende lähedastega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kokku on PERH-is viis hingehoidjat, kes ei tööta täiskoormusega. PERH-i hingehoidja Katri Aaslav-Tepandi ütles, et hingehoidja on hoolimata tööajast alati abivajaja jaoks olemas.

"Me lähtume sellest, mida inimene ise vajab, mis on tema usk, mis on tema vajadused, ka religioosses plaanis. Me nõustame inimest temast endast lähtuvalt. Me oleme kristliku taustaga, aga kui inimene on budist, moslem, siis me lähtume tema usust," selgitas Aaslav-Tepandi.

Hingehoidu saab õppida usuteaduse instituudis. Nagu ka teistes kaplanaatides kuuluvad kaplanid erinevatesse konfessioonidesse.

Konkreetne vajadus hingehoiu järele tekkis Estonia katastroofi järel, kui abi vajasid nii pääsenud kui ka need, kes kaotasid lähedase. Neid, kes käivad aeg-ajalt hingehoiuteenust pakkumas, on üle Eesti 70 kuni 80.

Palgalisi kaplaneid ja hingehoidjaid on meditsiiniasutustes üle kümne. Peakaplan Ove Sander ütles, et üks tema ülesanne on selle arvu suurendamine ja kaplanite töö korraldamine.

"Me väga tahame, et meie raviasutustes või hoolekandeasutustes ei käiks lihtsalt inimesed, kuigi ei taha alahinnata vabatahtlikku tööd, aga ikkagi, et selle teenuse kvaliteet oleks ka tagatud, et need on inimesed, kellel on kutse ja kutsetunnistus," rääkis Sander.

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles, et haigla- ja hoolekandesüsteemi üks puudus on see, et siiani puudus ühtne, koordineeritud hingehoiuteenus, mida vajavad patsiendid, nende lähedased, aga ka arstid.

"Tervishoiuvaldkonnas ei ole ainult rõõmud, vaid kahjuks ka mured, on ka lahkumised ning lein - väga paljud küsimused, milles suudab just hingehoidja pakkuda inimesele vajalikku tuge, lohutust," ütles Kiik.

Ove Sander ütles, et ta on kohtunud Tallinna haiglate juhtidega ning aasta algusest on Tallinnas kaks uut haiglakaplanit.

"Euroopa riikides on see täiesti tavaline, et igas haiglas, olgu see siis riigihaigla, olgu see munitsipaalhaigla, erahaigla, kaplani ja hingehoiuteenust pakutakse," ütles Sander.