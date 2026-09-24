Vajadus telefoni ja veebi teel emotsionaalset tuge saada püsib suur

Kõige sagedamini pöördutakse tugiliinide nõustajate poole üksilduse, ärevuse ning paari- ja peresuhete probleemidega seotult. Muredega saab alates reedest telefoninumbril 126 tuge ka hingehoidjatelt.

Esmakordselt loodi hingehoiuliin koroonapandeemia ajal 2020. aasta juunis kriisiaegse meetmena. Tegevust koordineeris mittetulundusühing Tartu Teoloogia Akadeemia. MTÜ juhataja Siimon Haamer ütles, et helistajate hulk hingehoiuliini esimestel kuudel üllatas kõiki osapooli.

"Selle 2020. aasta lõpuks juba oli umbes 600-700 telefonikõnet kuus. See ületas nii sotsiaalministeeriumi inimeste kui ka meie enda ootusi ja seetõttu jätkus see töö, saime ka täiendava rahastuse sotsiaalministeeriumist. 2022. aasta märtsi lõpus oli juba umbes tuhatkond kõnet kuus ja teist sama palju neid, kes liinile ei pääsenud, sest ikkagi üks hingehoidja oli korraga tööl," rääkis Haamer.

Alates 2023. aastast ühendas sotsiaalkindlustusamet hingehoiutelefoni ja vaimse tervise tugiliini üheks teenuseks. Seoses eelarvekärbetega lõpetati eraldi hingehoidlik nõustamine mullu suvel. Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakonna juhataja Kaire Tamm ütles, et otsuse tegemisel tugineti andmetele, mis näitasid, et spetsiaalselt hingehoidlikku vestlust vajati suhteliselt vähe. 2024. aastal tehti hingehoiu suunale üle 3000 pöördumise. Neist veidi enam kui neli viiendikku olid korduvate helistajate kõned ning esmakordseid pöördumisi oli 153.

Mullu lõpetas senisel kujul tegevuse ka pika ajalooga usaldustelefon ja seda eest vedanud MTÜ Hingeabi Assotsiatsioon Usaldus pakkus inimestele juba tuttavat numbrit 126 hingehoidjatele.

"Eks ta sisuliselt jääb ju usaldustelefoniks ikka, kuhu inimesed saavad murede puhul helistada," tõdes MTÜ nõukoja liige Avo-Rein Tereping.

"Me otsisimegi, kellele selline tõesti Euroopas unikaalne kolme numbriga usaldustelefoni tüüpi telefon üle anda ja leidsimegi, et kõige-kõige mõistlikum võib-olla olekski see üle anda just sellele praegusele haldajale, sest nemad teevad ju tegelikult sedasama. Seesama hingehoid on usaldustelefoni printsiipidega täiesti kooskõlas," rääkis Tereping.

Hingehoidjad panevad numbri tööle alates reedest, 25. septembrist. Numbrile 126 hakkavad vabatahtlikud vastama õhtuti kella seitsmest südaööni. Graafikut jagavad Siimon Haameri sõnul umbes 30 erialase haridusega hingehoidjat.

"Kuna inimestel tihtipeale on keeruline võib-olla võtta kätte ja teha see samm ja minna kuhugi nõustaja juurde, et on vahest ka võib-olla keeruline tunnistada, et mul on see selline vajadus ja soov, siis telefoni tõsta on tunduvalt lihtsam. Ta ei ole oma näo ja nimega seal kohal. See on ka anonüümne võimalus endale abi otsida ja küsida ja ei sõltu siis sellest, kas parajasti sinu lähipiirkonnas on keegi hingehoidja, kes saab sind toetada või aidata, vaid sa saad ükskõik kus olla, võtta telefoni ja helistada. See toob selle lävendi madalamale, et abi järele sirutuda," selgitas Haamer.

Kui sotsiaalministeerium toetas hingehoiuliini ligi veerand miljoni euroga aastas, siis nüüd on eelarve kümme korda väiksem ehk 25 000 eurot aastas. Kulud kannab MTÜ Teoloogia Akadeemia. Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakonna juhataja Anne Randväli ütles, et riik on praegu koondanud vahendid üleeuroopaliste numbritega ohvriabi kriisitelefoni 116 006 ja emotsionaalse toe telefoni 116 123 töös hoidmiseks ning nende teenuste kvaliteedi tagamiseks.