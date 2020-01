Iga aasta aastavahetuse perioodil reisivad tuhanded turistid Venemaalt Eestisse pühi veetma. Nõnda oli see ka sel aastal, kus Tallinn osutus taas Vene turistide pikkade pühade pidamise üheks meelispaigaks.

Detsembrikuu peale kogunes kokku pea 14 300 inimest, kes rahvusvahelist reisirongi kasutasid. 2018. aastaga võrreldes eelistas detsembris rongiga reisida üle 2300 reisija rohkem.

"Vene turistide huvi jätkuv kasv on igati positiivne majanduslikust aspektist, kuna ka näiteks paari aasta tagune EAS-i uuring näitas, et keskmiselt kulutas rongireisijast Vene turist Tallinnas üle 300 euro," kommenteeris Eesti Raudtee juhatuse esimees Erik Laidvee.

Tallinna-Peterburi-Moskva rongi reisijate arv näitab juba mitmendat aastat järjest kasvutrendi. 2019. aasta peale kogunes kokku veidi üle 111 000 inimese, kes eelistas rahvusvahelist reisirongi. See on pea neli protsenti kõrgem tulemus kui 2018. aastal.

"Meil on rahvusvaheline reisirong näidanud pidevat kasvu alates 2015. aastast," ütles Laidvee.

Ka Tallinna - Moskva lennuliinil oli hea aasta, mis jäi küll üldisele Tallinna Lennujaama kuueprotsendilisele reisijatearvu kasvule alla.

"Venemaa suunal oli meil eelmisel aastal umbes 122 000 reisijat, see on 2,6 protsenti rohkem kui 2018. aastal. Umbes 50 protsenti neist, kes lendasid eelmisel aastal Moskva suunal, kasutasid Moskvat tegelikult transiitsõlmena; sealt lennati edasi Taisse, ka Iisraeli Tel Avivi näiteks, ja loomulikult teised Venemaa sihtpunktid," loetles Tallinna Lennujaama juhatuse esimees Riivo Tuvike.

Kasvu kinnitavad ka majutustulemused. Perioodil jaanuarist novembrini ehk mitte arvestades aastavahetuse tippkülastust, kasvas eelmisel aastal hotellides peatunud Vene turistide arv viis protsenti.

Rongiliiklus võib hõreneda

Kuid juba veebruarist võivad reisijateveo tingimused Venemaa ja Eesti vahel muutuda viletsamaks. Nimelt soovib Tallinna - Moskva rongiliini opereeriv Venemaa Raudtee, et rong sõidaks veebruarist vaid nädalavahetusel, ja vaid tippnõudluste ajal, näiteks suvel, oleks graafik tihedam.

"Me oleme omalt poolt teinud Vene Raudteele ettepaneku ikkagi veelkord maha istuda ja vaadata need asjad üle, et nüüd see detsember veel eriti annab kinnitust sellele, et rääkida tervikllikult selle rongi kahjumist ilmselt ikkagi ei ole õige. Plaan oli veebruarist muuta ja meie ettepanek oli, et lükata see edasi septembrini," kommenteeris Laidvee.