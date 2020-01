Tartu Mill on tahtnud aastaid ehitada suuri viljamahuteid, et nad ei peaks enam linna toodud vilja maakondadesse suunama. Aastas sõidaks selle tulemusel Tartu tänavatel 1400 veoautot vähem.

23. jaanuaril jõuab viljamahutite ehitamiseks vajalik detailplaneeringu algatamise eelnõu ka linna volikokku.

Tartu linna üldplaneeringu üheks eesmärgiks on aga hoopis raudteeäärse tööstuse kesklinnast välja viimine.

"Kahtlemata on tegu tundliku asukohaga, sest 2017. aasta sügisel kehtestatud üldplaneering näeb piirkonnas ette hoopis büroohoonete ehitamist. Maa juhtotstarve ei ole kooskõlas Tartu Milli kavandatavate arendustegevustega. Sellest tulenevalt saaks siis Milli idee realiseeruda üldplaneeringut muutva detailplaneeringu läbi," rääkis Tartu abilinnapea Reno Laidre.

Nii läheksid ka teised sama piirkonna ettevõtted üldplaneeringuga vastuollu, kui tahaksid tootmishooneid laiendada või juurde ehitada.

"Üldplaneeringujärgne maa otstarve on asi, mis tegelikult ei sunni, ei aasta ega ka 25 pärast kinnistuomanikke vältimatult midagi tegema. Kui olemasolevat tootmist olemasoleval kujul jätkata, siis see ei tee selleks takistusi. Küll aga mõjutab ta uusehitusi ja järgmisi arendusi. Kui piirkonnas tahetakse midagi teha, peaks see olema kooskõlas üldplaneeringuga," ütles Laidre.

Abilinnapea märkis ka, et teistel tootmisettevõtetel oleks seal piirkonnas detailplaneeringu saamine keerulisem.

"Kahtlemata on Tartu Mill suur ettevõte, oluline ettevõte ning pika ajalooga antud piirkonnas tegutsev ettevõte - need on kaalukad argumendid."

Tartu Milli tehnikajuhi Mati Pihlaku arvates polnud raudteeäärse piirkonna sihtotstarbe muutmine linnal eriti hästi läbi mõeldud. Ta ütles, et ettevõttele tuli üllatusena, et krunt ei ole enam tootmismaa.

"Meil jäi see kuidagi kahe silma vahele. Linn ütles, et kodulehel oli üleval, aga kui me siin koguaeg tootmisega tegeleme, ega me regulaarselt ei jälgi ka seda."