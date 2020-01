Maailmapanga prognoosi kohaselt kasvab maailma majandus alanud aastal pisut enam kui mullu, kuid seda on suvise prognoosiga võrreldes siiski vähem. Maailmapank rõhutab, et langusriskid on endiselt väga tõsised.

Maailmapank prognoosib maailma majandusele selleks aastaks 2,5-protsendilist kasvu, võrreldes eelmise aasta 2,4 protsendiga, kuid seda on suvise prognoosiga võrreldes vähem. Seejuures ennustab pank arenenud majanduste kasvu aeglustumist 1,6 protsendilt 1,4-le. Arengumaade majandusele ennustatakse kasvu kiirenemist 3,5-lt protsendilt 4,1-le.

"Kasvu väga väike kiirenemine ei tähenda olukorra dramaatilist paranemist. Kui 2019 kasv aeglustus, siis sinna 2,4 - 2,5 protsendi kanti maailma majanduskasv lähiaastatel ka jääb. See näitab, et maailmamajandust jätkuvalt ohustavad väga mitmed riskid. Ennekõike on viimased kuud pakkunud leevendust selles, et halbu uudiseid kaubanduspingete osas pole juurde tulnud," kommenteeris Eesti Panga ökonomist Peeter Luikmel.

Maailmapank rõhutab, et riskid majanduskasvu aeglustumiseks on jätkuvalt suured.

"Kui sügavale USA ja Hiina suudavad oma kaubandustüli matta, on üks asi. Teine on, mis saab maailma koguvõlast. See on rekordtasemel 230 protsenti maailma SKT-st ja kui kuskil midagi juhtub, siis mida kreeditorid arvavad - kas tekib paanika või ei teki, kas tähtsad keskpangad suudavad olukorda lahendada või ei," kommenteeris presidendi majandusnõunik Heido Vitsur.

"Maailmapank on eriti rõhutanud seda, et võlakoormus arenevates rikides on kasvanud väga kiiresti, ulatudes kriisieelse ajaga võrreldes ca 1,5 - 2 korda kõrgemaks. Võlakoormuse kiirem kasv kui tootlikkuse kasv viitab sellele, et see tänane madal intressikeskkond võimaldab kasvu finantseerida. Intresside normaliseerudes riikides koormus laenu teenindamisel kasvab oluliselt ja see saab ilmselt oluliseks kasvu piiravaks teguriks," lisas Luikmel.

Palju pööratakse seekord tähelepanu kliima soojenemisest tulenevatele riskidele, mis ohustavad Luikmeli sõnul eriti just põllumajandusest sõltuvate arengumaade majandust.