Aastat iseloomustas madalam sisemaine nõudlus ja kaubandussõda Ühendriikidega.

Neljateistkümne institutsiooni analüütikute seas korraldatud küsitlus näitas, et aasta kokkuvõttes kujuneb maailma suuruselt teise majanduse sisemajanduse kogutoodangu (SKT) kasvuks 6,1 protsenti.

Seda on selgelt vähem võrreldes 2018. aasta kasvuga, mis oli 6,6 protsenti, kuid jääb Pekingi ametlikult välja öeldud sihi 6,0–6,5 protsendi piiresse.

Analüütikud prognoosivad aasta viimaseks kolmeks kuuks 6-protsendist kasvu ehk sama, mis eelnevas kvartalis. Ametlikud andmed majanduskasvu kohta nii kvartali kui aasta lõikes tehakse teatavaks reedel.

Oxford Economicsi vanemökonomist Tommy Wu ütles, et kuigi Hiina SKT kasv saab olema viimaste kümnendite madalaim, on majanduskasvu aeglustumine küllalt tavaline majandustes, kus on käimas restruktureerimine ning liikumine teenuste ja suuremat lisaväärtust loovate tööstuste suunas.

"On loomulik näha mõnda aega Hiina majanduskasvu aeglustumist. Samas on see pikaajalises plaanis muutumas millekski palju jätkusuutlikumaks," märkis ta.

Wu sõnul avaldasid lisaks tööstust ja eksporti kahjustanud USA-Hiina kaubandussõjale oma mõju ka valitsuse ergutusmeetmed.

Ta ütles, et võimud on keskendunud nõudluse suurendamise maksude kärpimise läbi, mis ei ole sama tõhus majanduse hoogustamisel, kui näiteks taristule tehtavad kulutused.