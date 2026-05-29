Esimese kvartali majanduskasv kerkis 2,4 protsendile

Jooksevhindades moodustas SKP esimeses kvartalis 10,2 miljardit eurot.

Statistikaameti rahvamajanduse arvepidamise teenusejuhi Robert Müürsepa sõnul nägi Eesti üle kahe protsendi majanduskasvu viimati 2022. aasta esimeses kvartalis.

"SKP suurenes esimeses kvartalis neljandat kvartalit järjest," lisas Müürsepp.

"Valdav osa tegevusaladest mõjutasid majandust esimeses kvartalis positiivselt, kuid pigem tagasihoidlikult," kommenteeris Müürsepp.

Kolmandat kvartalit järjest mõjutas majanduskasvu enim töötlev tööstus, mille lisandväärtus suurenes seitse protsenti.

Suur mõju oli ka haldus- ja abitegevusel, mille lisandväärtus kasvas 11,6 protsenti. Järgnevate tegevusalade panus jäi tagasihoidlikumaks, kuid lisandväärtuse kasvu näitasid ka põllumajandus, metsandus ja kalandus (10,2 protsenti), energeetika (5,5 protsenti) ning kunst, meelelahutus ja vaba aeg (viis protsenti). Suurematest tegevusaladest olid positiivse mõjuga veel kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus, ehitus, veondus ja laondus.

Olulisematest tegevusaladest oli vähese negatiivse mõjuga kaubandus (-0,8 protsenti).

Suurim negatiivne mõju majandusele oli aga info ja side tegevusalal, mille lisandväärtus kahanes 10,9 protsenti. Majandust pidurdas veel tervishoiu ja sotsiaalhoolekande tegevusala (-4,8 protsenti). Kuigi lisandväärtus vähenes ka majutuses ja toitlustuses (-4,9 protsenti), mäetööstuses (-5,4 protsenti), veevarustuses ja kanalisatsioonis (-4,5 protsenti), siis nende tegevusalade mõju ei olnud märkimisväärne.

Esimeses kvartalis lisandväärtus suurenes ja eratarbimine hakkas kasvama

Lisandväärtus kasvas esimeses kvartalis 1,5 protsenti. Lisandväärtus tekib, kui lahutada ettevõtete käibest (rahvamajanduse arvepidamises toodangust) tootmissisenditele minevad kulud. Mittefinantsettevõtete lisandväärtus kasvas 0,7 protsenti, finantsettevõtetel 2,2 protsenti, mittetulundussektoris 2,4 protsenti ja valitsemissektoris 4,7 protsenti.

"Kuna lisandväärtus kasvas peaaegu kõigis sektorites, vaid väikese erandiga kodumajapidamiste näol, võib öelda, et esimeses kvartalis tugevnes majandus küllaltki laiapõhjaliselt," sõnas Müürsepp. Ta lisas, et kuigi toodangu kasv oli ulatuslik, siis lisandväärtust pidurdas kiire vahetarbimise kasv.

Esimeses kvartalis läks varasemast tuntavalt paremini eratarbimisel, mis suurenes 4,2 protsenti.

"See on kiireim eratarbimise kasv pärast 2022. aasta teist kvartalit," tõi Müürsepp välja.

Enim suurenesid kodumajapidamiste kulutused transpordile ning vabale ajale, spordile ja kultuurile. Samuti kasvasid väljaminekud kindlustus- ja finantsteenustele ning muudele kaupadele ja teenustele. Vähenesid vaid kulutused alkoholile ja tubakale, veidi ka toidule.

Valitsemissektori lõpptarbimine kasvas 4,8 protsenti, mida mõjutasid enim riigikaitsekulutused.

Netotootemaksud moodustasid peaaegu poole majanduskasvust ja suurenesid esimeses kvartalis üheksa protsenti. Kasvas nii käibemaksu, tollimaksu kui ka aktsiiside laekumine.

Investeeringute ja väliskaubanduse kasv oli tagasihoidlik

Müürsepp tõi välja, et kui ülejäänud majanduse käekäik esimeses kvartalis selgelt paranes, siis investeeringud jäid pigem tagasihoidlikuks, vähenedes 13,3 protsenti. "Viimati olid esimese kvartali investeeringud nii madalad 2017. aastal," lisas ta.

Investeeringud kasvasid vähesel määral ainult valitsemissektoris (4,4 protsenti) ja mittetulundussektoris (5,2 protsenti). Mittefinantsettevõtetes (-19,7 protsenti), finantsettevõtetes (-21,7 protsenti) ja kodumajapidamistes (-15,8 protsenti) investeeringud kahanesid. Eelkõige paistis silma mittefinantsettevõtete investeeringute vähenemine muudesse hoonetesse ja rajatistesse (-39,5 protsenti) ning masinatesse ja seadmetesse (-9,6 protsenti). Kodumajapidamiste investeeringud eluruumidesse kahanesid 16,6 protsenti.

Väliskaubanduse mõju majandusele oli esimeses kvartalis vähene: eksport suurenes 0,6 protsenti ja import 1,6 protsenti. Eksporti toetas eelkõige teenuste müügi 1,5 protsenti suurenemine, importi kaupade sisseveo 2,3 protsenti kasv.

Kaubavahetust mõjutasid metallitoodete ning mitterahakulla ekspordi ja impordi kasv. Teenustevahenduses kasvas mitmete transporditeenuste müük, aga ka kultuuri- ja meelelahutusteenuste müük.

Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud SKP kasvas võrreldes eelmise aasta neljanda kvartaliga 1,1 protsenti ja võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga 2,4 protsenti.

Ökonomist: nüüd on andmetest näha ka seda, et majandustsükkel on pöördunud

"Kui esialgsetel, mudelipõhistel andmetel kasvas Eesti majandus esimeses kvartalis 1,3 protsenti, siis täna avaldatud andmetel kasvas majandus 2,4 protsenti," ütles Bigbanki peaökonomist Raul Eamets. "Kohe tuleb lisada, et selline päris korralik kasv on tulnud ka osaliselt baasiefektist, see tähendab, et eelmise aasta esimene kvartal oli viimase rohkem kui kahe aasta kõige kehvemate tulemustega. Madalale tasemele ongi lihtsam kasvu ehitada."

"Tulevikuvaates teeb murelikuks kolm asja. Esiteks, eelmise aasta teises kvartalis pöördus majandus kasvule, seega peab majandus senisest palju kiiremini kasvama, kui tahame positiivset numbrit näha. Kasvu toetavat madala baasi efekti enam ei ole," lisas Eamets. "Teiseks, ei ole esimese kvartali tulemustesse veel jõudnud naftakriisi mõjud. Kütuse kallinemine jõuab läbi transpordisisendi kallinemise mingil hetkel ka statistikasse, kaubanduse statistikas natuke juba näeme seda. Kolmandaks teeb murelikuks investeeringute 13-protsendiline langus, sest investeeringud peaksid moodustama tuleviku kasvu aluse. Kui investeeringuid tehakse vähem, siis näitab see erasektori ettevaatlikkust ja äraootavat seisukohta. Kasvu aeglustumisele tulevikus viitab ka nii ärisektori kui tarbijate negatiivne kindlustunne tuleviku suhtes."

Luminori peaökonomist Lenno Uusküla märkis, et riigieelarve defitsiit on planeeritud suurem kui varem ning riik on panustamas rohkem Eesti majandusse. "Valitsemissektori kulutused on kasvanud 4,8 protsenti võrreldes aasta varasemaga. Vaid investeeringud langesid enam kui kümnendiku ja panustasid negatiivselt," lisas ta.

"Nüüd on andmetest näha ka seda, et majandustsükkel on pöördunud. Enamikus tegevusvaldkondades on mahud kasvanud. Sellegipoolest on languses veel info ja side, tervishoid, majutus ja toitlustus ja veel mõned sektorid ," ütles Uusküla.