Eesti Pank prognoosib lähiaastateks 2,4-protsendist majanduskasvu

Eesti Panga värske prognoosi kohaselt ulatub majanduskasv tänavu 2,4 protsendini ning kui olukord Lähis-Idas lähiajal leeveneb, võib majanduskasv jääda 2,5 protsendi lähedale ka kahel järgneval aastal. Veel märtsi lõpus prognoosis keskpank 2,8-protsendist kasvu.

Keskpank hindab, et tugev eelarvestiimul annab sel aastal majanduskasvule hoogu. Sisenõudlust paisutab nn maksuküüru kaotamine, mille tõttu on üksikisiku tulumaksukoormus väiksem.

"Maksuküüru kaotamise tõttu kasvab keskmine netokuupalk tänavu reaalselt ehk hinnatõusu arvestades kõige kiiremini viimase 19 aasta jooksul," seisab värskes prognoosis.

Valdavalt eraisikute ja valitsemissektori kulutuste suurenemise najal jõuab selle aasta majanduskasv 2,4 protsendini, pakub Eesti Pank. Samas on sõda Lähis-Idas pidurdanud majanduse elavnemist, sest on kaasa toonud suurema ebakindluse ja tarneprobleemid, aga ka kõrgemad hinnad ja laenuintressid.

"Sõjal on olnud sarnane mõju ka välisturgudel, mis piirab Eesti ekspordivõimalusi. Eeldusel, et olukord Lähis-Idas peagi leeveneb, püsib majanduskasv 2,5 protsendi lähedal ka järgmisel kahel aastal."

Keskpank juhib tähelepanu, et majanduse ja sissetulekute kestev kasv eeldab tootlikkuse suurenemist. Avaliku sektori suurenevad kulutused elavdavad majandust lühiajaliselt, kuid jõukuse püsiv kasv saab tugineda üksnes tootlikkuse paranemisele. See eeldab, et ettevõtted investeerivad, uuendavad oma tegevust ja liiguvad suurema lisandväärtusega tootmise poole.

"Kuigi rahastamisvõimalused on praegu pigem soodsad, pärsivad investeeringuid ebakindlus ja määramatus. Ebakindlust tuleviku suhtes suurendab asjaolu, et varem või hiljem peab Eesti hakkama vähendama püsivaks kujunenud riigieelarve puudujääki. Ettevõtjatel on aga riskantne investeerida, kui nad äriplaani tehes ei tea, millal ja milliseid maksutõuse või kärpeid plaanib riik teha," nendib Eesti Pank.

Hinnatõus sõltub Eesti Panga prognoosi järgi suurel määral energiaturul toimuvast. Mais kiirenes tarbijahindade inflatsioon 3,7 protsendini, milles kajastus ka veebruari lõpus Lähis-Idas alanud sõjaga kaasnenud energiahindade kallinemine. Ilma maksutõusudeta oleks hinnatõus viimastel kuudel püsinud umbes kahe protsendi juures ehk olnud üsnagi mõõdukas.

"Erinevalt 2022. aasta energiakriisist on seekord kallinenud väiksem hulk energiakandjaid, valdavalt mootorikütused. Samal ajal on gaasi- ja elektrihinnad reageerinud vaoshoitumalt, mistõttu on energiahindade mõju üldisele hinnatõusule jäänud väiksemaks. Edasise hinnakasvuga seotud määramatus püsib aga endiselt suur ja sõltub kriisi lahenemisest Lähis-Idas ning geopoliitilisest olukorrast laiemalt," kirjutab keskpank.

Eesti Panga prognoosi alusstsenaariumi järgi on hinnatõus sel aastal 3,4 protsenti ja püsib kahel järgmisel aastal 2,5 protsendi lähedal.