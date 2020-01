6,1-protsendiline kasv on oluliselt vähem varasema aasta 6,6 protsendist.

Uued arvud tähendavad, et Hiina majanduse kasvutempo on aeglustunud kolm aastat järjest. Aga riik täitis endale seatud eesmärgi ning analüütikute arvates liidrid majanduse ergutamiseks rahakraane veel ei ava.

Kasvunumber oli ka kooskõlas AFP analüütikute ennustustega.

Lisaks suutis kasv neljandas, oktoobrist detsembrini kestnud kvartalis püsida kolmanda kvartali 6,0 protsendi peal pärast aeglustumist kolmes esimeses kvartalis, ütles statistikaamet.

Ametkonna voliniku Ning Jizhe sõnul püsis majanduse hoog aasta jooksul sisuliselt samana. Ta lisas, et sama võib oodata ka 2020. aastal.

"Samas peaksime olema ka teadlikud, et üleilmne majandus- ja kaubanduskasv on aeglustumas," lausus ta pressikonverentsil. Tema sõnul on ebastabiilsuse ja riski lätteid varasemast rohkem ning Hiina majandus seisab silmitsi kasvava survega.

Maailmapank ütles varem jaanuaris aruandes, et Hiina nõrgenevast ekspordist tekkivaid raskusi suurendas ka siseriikliku nõudluse aeglustumine. Tööstuse ja investorite tegevust piirasid ka poliitiline ebakindlus ja USA kehtestatud kõrgemad tollid, lisas ühendus.

Muud reedel avaldatud andmed näitasid, et kuigi tööstustoodang ja jaemüük aasta jooksul aeglustusid, siis olid mõlemad näitajad detsembris oodatust paremad.

Analüütikud ja ametnikud ootavad sel aastal Hiina majanduse kasvu aeglustumise peatumist.