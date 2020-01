Riigi kaitseinvesteeringute keskus ja Cybernetica AS sõlmisid raamlepingu, mille eesmärgiks on automatiseeritud küberkaitse ohuteabe vahetamise süsteemi käivitamine USA õhujõudude ja Eesti kaitseväe vahel ning tarkvarasüsteemi loomine kahe riigi kaitsevägede vaheliseks ohuteabe vahetuseks.

"Eesmärgiks on luua USA õhujõudude ja Eesti kaitseväe vaheline automatiseeritud ohuteabe süsteem, mis vastab kahe riigi kaitsevägede spetsiifikale ning tugevdab oluliselt osapoolte küberkaitsealast võimekust. Regulaarne ohuteabe vahetamine eri osapoolte vahel on tänapäeva üks peamisi küberkaitse võimekuse aluseid," märkis riigi kaitseinvesteeringute keskuse direktor Kusti Salm pressiteates.

Cybernetica juhatuse esimehe Oliver Väärtnõu sõnul on tegemist ajaloolise sammuga kahe riigi vahelises kaitsealases koostöös. "Tegemist on esmakordse kahe riigi vahel ühiselt arendatud võimekusega. Võimaluse osaleda selles projektis on suur tunnustus Cybernetica turvalise andmevahetuse, privaatsus- ja infoturbetehnoloogiate tasemele. Täname oma partnereid nii Eestis kui Ameerika Ühendriikides jätkuva usalduse eest kriitiliste süsteemide loomisel," sõnas Väärtnõu.

Loodavat süsteemi hakkavad kasutama esmajärjekorras Eesti ja USA ning hilisemas faasis kaasatakse ka teisi liitlasi, mille abil tugevdatakse süsteemiga ühinenud liikmesriikide ja ka Eestis paiknevate liitlasvägede küberkaitsealast turvalisust.

Projekti aluseks on 2016. aastal USA ja Eesti kaitseministeeriumide vahel allkirjastatud kaitsealase teadus- ja arendustegevuse lepe, mille sõlmimine sai alguse koostööst USA õhuväe uurimislaboriga (US Air Force Research Laboratory, USAFRL).