Kuigi alates 2011. aasta 1. jaanuarist on Eestis kasutusel euro, ei ole kõik Eesti kroonist veel loobunud - inimeste käes on endiselt umbes 44 miljoni euro jagu Eesti kroone.

"Meil on aasta lõpu seisuga veel ringluses 37,9 miljoni väärtuses Eesti krooni pangatähti ja 6,7 miljoni väärtuses käibemünte. See on päris suur hulk," rääkis Eesti Panga sularaha- ja taristuosakonna juhataja asetäitja Margot Luukas.

Eesti Panga muuseumipood võtab kroone vastu ka praegu, üheksa aastat pärast euro käibele tulekut. Luukase sõnul tuleb seda teha suisa iga päev, sest inimesed avastavad kas surnud sugulase sularahavarud või otsustatakse lihtsalt alguses kiivalt hoitud ja armsaks saanud rahatähed lõpuks ikkagi eurode vastu vahetada.

"Keskmiselt meil on kuus kuskil sada vahetustehingut ja ühe tehingu keskmine väärtus on kuskil 4500 krooni."

Suurem kroonivahetus läheb käima suvel. Kroonide leiulood on erinevad ja mõndasid neist jagatakse ka muuseumipoe töötajatega.

"On toodud suuremaid summasid, kus inimesed ise ei ole teadnud, et sugulastel on olnud kroone kõrvale pandud, pärimiste käigus näiteks. On leitud mööblitükkide seast, ehitustööde käigus. On ka täiesti tavalisi põhjusi, kus inimesed ütlevad, et hoidsid küll, aga nüüd on mõelnud, et vahetavad ümber," rääkis Luukas.

Kui kesmine vahetussumma jääb 250-300 euro vahele ehk 4500 krooni kanti, siis kõige suurem summa, mis Eesti Pangas on pärast euro käibelevõtmist ümber vahetatud, ületas selle kümnekordselt. Suuremate summade vahetus jäigi perioodi, kus euro oli värskelt kasutusele võetud.

"Meie muuseumipoes oli umbes poole miljoni krooni suurune tehing kõige suurem. Käesoleval aastal on kõige suurem ümbervahetamiseks toodud summa 100 000 krooni ringis," ütles Luukas.

Need, kes kodus veel vanade aegade mälestuseks kroone hoiavad, muretsema ei pea. 2011. aasta vahetuskursiga saab neid edaspidigi ümber vahetada.

"Me oleme lubanud, et vahetame Eesti kroone ümber tähtajatult."