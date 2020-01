Pärnu tahab uue kunstihoone ehitada koostöös erasektoriga

Pärnu südalinna Pika tänava äärde ehitatava kunstihoone ja selle lähiümbruse arhitektuurivõistluse võitsid Salto arhitektid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hoone alumistele korrustele tuleksid kunstikooli, linnagalerii ja linnavolikogu ruumid, ülemisi korruseid võiks ettevõtja kasutada oma äranägemise järgi.

"Pärnu linnal on plaan ehitada kunstihoone koostöös erapartneriga kontsessioonitehingu korras, kus osa, ligi poole tehingu mahust saaks kaasatulev erapartner. Rahaline maht on linna eelarvestrateegias kavandatud 3,5 miljonit," rääkis Pärnu rahanduse abilinnapea Meelis Kukk.

"Kontsessioonipartneriga tahakski jõuda selleni, et linn ikkagi oma kavandatud mahtudes selle objekti ehitatud saab. Sel aastal on see vähetõenäoline, kuna pärast partneri leidmist, mis käib ka hanke korras, tuleb ju korraldada ehitushanked ja teadaolevalt need on kaunis pikad protsessid," lisas ta.