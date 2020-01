Esmaspäeval algab Šveitsi talikuurotis Davosis taas nädala aega kestev Maailma Majandusfoorum, järjekorras viiekümnes. Kutsutud on 3000 rikast ja mõjukat inimest ning erilise tähelepanu all on kliima ja loodusressursside jätkusuutlikkus.

Kutsutute ja saabujate nimekiri on muljetavaldav. Keskkonnaaktivist Greta Thunberg avab debati, kuidas ära hoida klimaatilist apokalüpsist. Briti prints Charles on lubanud kolmapäeval erisõnumit, "kuidas päästa planeet".

Paistab siiski, et osalejad pole kliimamuutuste vältimise viisides sugugi kindlad. Foorum on palunud suurettevõtetel esitleda oma plaane süsinikuemissiooni vähendamiseks aastaks 2050, teisisõnu – tõestada pühendumust.

Tõsi, aastal 2020 lubatakse olla jätkusuutlikumad kui kunagi varem, aga näiteks toidutootja Nestle, kes üritab vähendada plasti kasutamist pakendites, põrkus probleemiga - sobivat ümbertöödeldud materjali on raske leida. Nestle on selleks valmis kulutama rohkem kui kaks miljardit dollarit.

Osa 3000 inimesest on Davosi kutsutud nimeliselt, teistele kehtib pilet, mille hind algab 60 000 dollarist. Pluss veel 27 000 dollarit, kui on soov ligi pääseda kitsama ringi ettevõtmistele. Mõned veedavad selle nädala aruteludes, paneelides, ettevõtete üritustel ja pidudel. Paljud kasutavad ära asjaolu, et koos on eliit ja planeerinud selleks hulga lühikesi koosolekuid. Ametlik konverentsi ajakava on pungil täis kõnesid, arutelusid, etendusi ja üritusi.

Kriitikute hinnangul on aga majanduslik eliit rahva reetnud ja täis saab aeg täita lubadus takistada maakera temperatuuri tõusmast sajandi lõpuks üle 1,5 kraadi tööstusrevolutsiooni eelse ajaga võrreldes.

Maailma Majandusfoorumi asutaja ja tegevjuht Klaus Schwaab ütles oma avalduses, et kui maailm on ohtlikul ristteel, tuleb luua Davosi manifest, mis annaks ettevõtetele ja valitsustele eesmärgid ja tulemuskaardid.

Leitakse ka, et eliidi kogunemine ise eeskuju ei näita ning viidatakse keskkonnajäljele. Nimelt veetakse külalisi sündmuselt-sündmusele luksusautodega, mis ummistavad muidu vaikse suusaaleviku. Foorum kinnitab, et tänavune autopark on 88 protsendi ulatuses elektriline või hübriidne. Lisandub veel sadu reise eralennukitega. Eelmisel aastal tehti nendega kahele lähedalasuvale lennuväljale 309 reisi.

Saabujate nimekiri kajastab aga praegust globaalset poliitilist ja ärilist meelsust. Näiteks osalevad paneelides USA rahandusminister Steven Mnuchin, Hongkongi tegevjuht Carrie Lam ja Goldman Sachsi tegevjuht David Solomon.

Eelmisel aastal oli mõjukaid liidereid vähem nii Brexiti, Prantsusmaal vallandunud protestide kui ka Hiina majanduse jahtumise tõttu. Suurbritannia peaminister Boris Johnson jääb ka sel aastal Brexiti tõttu eemale. Samuti on ta keelanud osalemise oma ministritel, kuigi rahandusminister Sajid Javid on lubanud minna.

USA president Donald Trump jäi eelmisel aastal eemale valitsuse töö seiskumise tõttu, kuid nüüd on tal kavas esinemine teisipäeval ehk päeval, mil algab tema tagandamisprotsess senatis.

Financial Timesi majanduskommentaator Martin Wolf ütles, et eliiti suhtutakse eelarvamusega, aga nendeta on maailm saamatu. On oluline, et need inimesed kohtuksid regulaarselt, lihtsalt, et mõista, kuidas keegi mõtleb.

Aga maailma majandusfoorumil on kajastatud ka tõelisi saavutusi. Näiteks lahendas 1988. aastal Türgi ja Kreeka peaministrite kohtumine Küprose probleemi. Aastal 2000 sai Davosist alguse miljoneid lapsi puudutav vaktsineerimisprogramm.