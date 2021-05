Nestle sisedokument: suurem osa firma toodangust on ebatervislik

Maailma suurim toidufirma Nestle tunnistas ettevõttesises dokumendis, et enam kui 60 protsenti ettevõtte toidu- ja joogitoodetest on ebatervislikud.

"Enam kui 60 protsenti toodetest ei vasta tunnustatud tervisenõuetele ja mõned meie tooted ei saa kunagi olema tervislikud, ükskõik kui palju me neid täiustame," seisab dokumendis.

Ainult 37 protsenti Nestle toitudest ja jookidest saavutasid Austraalia terviseanalüüsi süsteemis kõrgema hinnangu kui 3,5 punkti, teatas Financial Times.

Austraalia süsteem hindab toitu viie tärni skaalal ja seda kasutatakse rahvusvaheliste terviseanalüüsi gruppide uurimistöödes.

Oleme oma tooteid märkimisväärselt täiustanud, aga tervishoiuametite surve ja tarbijate nõudmised tõusevad hüppeliselt, tõdes Nestle.

Nestle toodetud imikute piimasegu, lemmikloomatoit ja tooted, mis on valmistatud konkreetsete terviseseisunditega inimestele, pole ebatervislikud, teatas Financial Times.

Toidutootjad võitlevad rasvumise vastu ja tahavad edendada tervislikumat toitumist. Nestle juhid kaaluvad samuti uute kohustuste võtmist toidutootmises ja kavatsevad sel aastal plaanid avalikustada.

Nestle tegevjuht Mark Schneider tunnistas, et tarbijad soovivad tervislikumalt toituda. Siiski lükkas Schneider tagasi väited, et Nestle ja teiste rahvusvaheliste ettevõtete töödeldud toidud on enamasti ebatervislikud.

"Oleme viimase kahe aastakümne jooksul oma toodetes suhkruid ja naatriumi oluliselt vähendanud," teatas Nestle.

Cornelli ülikooli toitumisteaduste professori Marion Nestle'i sõnul üritavad suurfirmad toiduportfelle muuta tervislikumaks.

"Nestle on väga tark ettevõte, kuid neil on tõsine probleem. Ettevõtete ülesanne on teenida aktsionäridele kasumit ja seetõttu nad müüvad tooteid, mida ostab võimalikult palju inimesi. Inimesed tahavad osta aga rämpstoitu. Teadlased püüavad välja mõelda, kuidas vähendada soola- ja suhkrusisaldust ilma maitseprofiili muutmata ja seda on raske teha," ütles Marion Nestle.