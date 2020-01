Kohalikus kaupluses olid koos presidendiga ka presidendi kliimanõunik, polaaruurija Timo Palo ja suursaadik Tšiilis Mart Tarmak.

"Kui ilm lubab, siis jõuan täna Antarktikasse. Sellele eelnes palju kohtumisi Tšiili ühes lõunapoolsemas linnas Punta Arenases, aga ühtlasi jõudsin külakostiks välja valida värskeid puu- ja köögivilju," kirjutas Kaljulaid Facebookis.

Picking out fresh produce to bring with us. Because next stop: Antarctica! #Antarctica2020 pic.twitter.com/l6Z5nyNyaD