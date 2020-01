"Tšiili ja Euroopa Liidu vahelised suhted on ajalooliselt olnud lähedased ning koostöö on tihe mitmetes valdkondades alustades majandusest, kodanikuühiskonnast, aga ka kliimaküsimustes. Eesti ja Tšiili on mõlemad innovaatilised riigid ning meie soov on läbikäimist veelgi tihendada. Eeskätt näeme potentsiaali digi- ja küberturvalisuse valdkonnas, kus Eesti kogemused on kõrgelt hinnatud," ütles president Kaljulaid pärast kohtumist oma Tšiili kolleegi Sebastian Pineraga.

Kohtumise järel allkirjastasid Eesti ja Tšiili esindajad ka vastastikuse mõistmise memordandumi, mis loob raamistiku kogemuste vahetamiseks ning järgmisteks sammudeks küberturvalisuse valdkonna koostöös.

"Ametkondade omavaheline suhtlus on oluline ja loob ühise toimetamise ruumi, kuid vähemalt sama oluline on meie ettevõtjate konkreetsed projektid, võimekus ja võimalused oma oskusteavet üle maailma müüa. See teeb Eestit ja Eesti majandust suuremaks. Juba täna tegutsevad Tšiilis mitmed Eesti ettevõtted," rääkis Eesti riigipea.

Õhtul kohtus president Kaljulaid Santiagos Eesti ettevõtte Timbeteri kohaliku partneri CMPC Minico ning Cleveroni koostööpartneri Falabella esindajatega. Riigipead saadab visiidil ka Eesti ettevõtjate äridelegatsioon.

Teiseks peamiseks teemaks, millele riigipeade kohtumisel küberturvalisuse kõrval keskenduti, oli kliima- ja keskkonnaküsimused. Tšiili on tänavu ÜRO kliimamuutuste konventsiooni eesistuja ning Eesti on võtnud eesmärgiks liikuda kliimaneutraalse majanduse suunas aastaks 2050. President Kaljulaid rõhutas kohtumise järel, et kliimaküsimustes ei saa ükski riik ega regioon endale tegelikult lubada seisukohta, et ollakse liiga väikesed, et maakera päästmises osaleda.

Riigipead arutasid ka rahvusvahelist julgeolekuolukorda ning president Kaljulaid tutvustas Eesti plaane ÜRO Julgeolekunõukogu liikmena. Tšiili oli viie aasta eest ÜRO Julgeolekunõukogu liige ning riigipead leppisid kokku ka edasises suhtluses sel teemal, et vahetada üksteisega infot kummaski piirkonnas toimuva kohta.

President Kaljulaid alustas neljapäeval ametlikku visiiti Tšiilis, kus teda saadab Riigikogu liige ja Eesti-Tšiili parlamendirühma juht Ivari Padar, e-residentsuse juht Ott Vatter ning Eesti äridelegatsioon. Reedel külastab riigipea Tšiilis Kriminaalpolitsei Küberkuriteo- ja Küberjulgeoleku Keskust, osaleb Tšiili Rahvusliku Küberjulgeoleku Instituudi avamisel ning külastab Santa Maria Ülikooli ning Tšiili Rahvuskongressi. Esmaspäeval tutvub president Kaljulaid Antarktika Instituudiga, misjärel suundub töövisiidile Antarktikasse.