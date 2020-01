Aab soovib rüütelkonna majast teha riigi esindushoone

Riigihalduse minister Jaak Aab esitab kuu aja jooksul valitsuskabinetile ettepaneku teha Tallinnas Toompeal asuvasse rüütelkonna hoonesse riigiasutustele esindusruumid, mida võib kasutada näiteks välisdelegatsioonide vastuvõtmiseks.

Rüütelkonna hoone tuleviku ja funktsiooni üle on vaieldud kaua. Suvel arutati hoonesse riigikantselei juurde loodud situatsioonikeskuse ehk SitKe loomist. SitKe jaoks eraldati 2,88 miljonit eurot.

Veel enne seda käis Aabi eelkäija Janek Mäggi välja uitmõtte, et rüütelkonna hoone võiks endale saada Kadrioru kunstimuuseum ehk et hoone võiks saada kunstimuuseumi funktsiooni. See tekitas kunstirahva seas palju küsimusi ja hämmeldust.

Jaak Aabi sõnul sobivad väärika ajalooga hoonesse esindusruumid.

"Teha sellest Toompeal asuvast väga esinduslikust ja väga huvitava ja kaaluka ajalooga majast esindusruumid, mis tähendab põhiseaduslike institutsioonide, riigikogu, presidendi, peaministri, ministeeriumide, võimalust võtta vastu välisdelegatsioone, anda seal ka pressikonverentse. Sellised ruumid Eestis praegu kahjuks puuduvad," rääkis Aab.

Aabi sõnul on plaan anda ruumidele teine funktsioon kontoriruumide näol, kuhu saaks paigutada neid riigiasutusi, mis on minemas remonti. Lähiajal võiks see Aabi sõnul olla näiteks riigikogu kantselei.

Esindusfunktsiooniga rüütelkonna hoone tavainimesele suletuks ei jääks.

"Hoone oleks avatud tavainimesele, turistidele teatud aegadel. Seal saaks eksponeerida meie riigi ajalugu, seal asus ka välisministeerium kunagi, kui Eesti riik iseseisvus. Ja iseenesest on väga hästi säilinud ka rüütelkonna hoone, siis kui rüütelkond seal asus, kogu hoone sisustus ja elemendid. See on üks väärtuslikumaid hooneid üldse Eestis," lausus Aab.

Ministri sõnul pole veel teada, kui palju hoone remont maksaks. "On räägitud suhteliselt ümmargustest numbritest, kunagi on räägitud kaheksast miljonist, aga me teame, et kõik kallineb. Ma ei oska täpset summat praegu öelda," ütles Aab.

Aabi sõnul saab täpsemad arvud välja käia pärast esialgse projekti valmimist. Projekti ettevalmistööd on praegu lõppjärgus.

Aab esitab ettepaneku valitsuskabinetile otsustamiseks kuu aja jooksul. Kevadisteks riigi eelarvestrateegia läbirääkimisteks peaks tema sõnul olema selge, kas saab arvestada kuluga, mida hoone renoveerimine nõuab.