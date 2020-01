Kaebuse kohaselt esitasid CNN, Washington Post ja NBC noormehe kohta valeväiteid, justkui oleks ta käitunud 2019. aasta jaanuaris Washingtonis Lincolni mälestusmärgi juures toimunud meeleavaldusel rassistlikult ning algatanud vastasseisu põlisameeriklasest aktivistiga. Kokku nõudis Sandmanni perekond kolmelt meediaorganisatsioonilt 800 miljonit dollarit kompensatsiooni, vahendas Daily Beast.

CNN pressiesindaja kinnitas nüüd Daily Beastile, et Sandmanniga on kokkulepe sõlmitud. Kokkulepe detaile pressiesindaja ei kommenteerinud.

Sandmanni advokaat Lin Wood teatas, et neil on lähiajal plaanis kohtusse kaevata ka väljaande Cincinnati Enquirer omanikfirma. Advokaatide sõnul on Sandmann ja tema perekond kannatanud laimava kajastuse tõttu emotsionaalselt ning tema maoine olevat tõsiselt kahjustada saanud.

Sündmused said alguse, kui Washingtonis leidis 2019. aasta 18. jaanuaril aset abordivastane meeleavaldus March for Life, kuhu oli oma katoliikliku kooli (Covington Catholic High School) reisiseltskonnaga saabunud ka 16-aastane Nicholas Sandmann. Sotsiaalmeedias hakkasid jaanuaris kulutulena levima fotod ja videod, kus on näha, kuidas president Donald Trumpi "Make America Great Again" ehk nn MAGA nokamütsi kandev Sandmann seisab silmitsi teisel meeleavaldusel (Indigenous Peoples March) osalenud põlisameeriklasest aktivisti Nathan Phillipsiga. Sandmann seisab ja naeratab, Phillips aga lööb šamaanitrummi ja laulab.

Kui esialgu väitsid mitmed meediaväljaanded, et Sandmann käitus eaka põlisameeriklase suhtes rassistlikult ja algatas vastasseisu, siis hiljem on ta ise ja ka teised meediaväljaanded märkinud, et sündmused arenesid tegelikult teistmoodi ning neid selgitusi toetab ka hiljem levima hakanud teine video samast sündmusest. Nimelt olid Covingtoni koolipoiste suunas vaenulikke hüüdlaused teele saatmas mustanahalised meeleavaldajad rühmitusest Black Hebrew Israelites ning Phillips üritas oma trummimänguga rahustada kahe seltskonna vahel tekkinud pinget.

Sandmann ise on öelnud, et ei käitunud sündmuskohal kuidagi rassistlikult ning et ta ei irvitanud põlisameeriklasest aktivisti üle, vaid üritas hoopis naeratades mõista anda, et ta ei ole vihane ega kavatse lasta sündmusel areneda suuremaks vastasseisuks.

Phillips on meediale kinnitanud, et üritas tõepoolest tulla "rahu vahendajana" katoliiklike koolipoiste ja mustanahaliste aktivistide vahele, sest olukord tundus olevat ohtlik. Küll aga märkis ta, et osa koolipoistest tegi nn tomahoogilöögi liigutust, mida põlisameeriklased peavad solvavaks. Samas ta oma avalduses Sandmanni nimeliselt välja ei toonud. Sandmann on sellise liigutuse tegemist igatahes eitanud ning Phillipsi väited, justkui oleks koolipoisid avaldanud häälekalt toetust Trump piirimüüri ehitamisele, pole kinnitust saanud.