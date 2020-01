Politsei- ja piirivalveametist öeldi ERR-i venekeelsetele uudistele, et kella 14.30 paiku helistas häirekeskuse numbrile joobetunnustega mees. Mees ütles, et tal on kodus isevalmistatud pomm, mille ta on ise kahjututuks teinud.

Kohale saadeti politseinikud, päästeameti pommirühm ja kiirabi. Maja vahetuses läheduses suleti tänav jalakäijatele ja pandi ka autoliiklus ajutiselt kinni.

Numbrile 112 helistanud 73-aastane mees tegi korteriukse ise lahti, mees oli alkoholijoobes ja viibis korteris üksi. Korterit kontrolliti, midagi ohtlikku ei leitud. Kella 15.10 paiku taastus ka liiklus.

Politsei pidas mehe väärteokorras kinni paragrahvi alusel, mis käsitleb eritalituse valeväljakutset.

Evakuatsiooni ei toimunud, kuid politseitoimingute ajal maja elanikke majja tagasi ei lubatud.

"Sellistele väljakutsetele reageerib politsei täie tõsiduse ja suuremate jõududega, sest ei ole teada, milline oht võib sellise kõne taga olla," ütles Ida-Harju politseijaoskonna välijuht Kaja Rand.