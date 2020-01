Fitch langetas Soome väljavaate positiivselt stabiilsele. Reiting (IDR) näitab investoritele Soome riigi võlakirjadega seotud riskitaset, vahendas Yle.

Soome Panga rahandusosakonna juht Teppo Koivisto selgitas Ylele, et Fitch korrigeeris oma hinnangut kahel peamisel põhjusel.

Üks põhjus on Koivisto sõnul aeglustuv majanduskasv. Teine põhjus on tema sõnul see, et praegu ei ole kindlalt teada, kuidas ja millal läheb Soome edasi struktuurireformidega, eelkõige sotsiaal- ja tervishoiusüsteemi kapitaalremondiga. Viimase läbikukkumine viis eelmise aasta kevadel võimult peaminister Juha Sipilä valitsuse.

Fitch selgitas, et riigi keskpika perioodi riigivõla väljavaade on nõrgenenud valitsuse lõdvenenud eelarvepoliitika, nõrgema kasvuväljavaate tõttu, samuti on seda mõjutanud tagasilöögid sotsiaal- ja tervishoiureformide läbiviimisel, mis peaksid leevendama rahvastiku vananemisega seotud kulusurvet.

Fitch lisas, et Soome halvenev demograafiline trend süvendab majanduse riske veelgi. Agentuur märkis, et Soome vanadussõltuvuse määr ehk pensioniealiste osakaal tööealistega võrreldes on 39,2 protsenti, mis on maailmas Jaapani ja Itaalia järel kolmandal kohal. Fitchi prognoosi kohaselt 15-64aastaste inimeste hulk väheneb, mis tõstab vanadussõltuvuse määra kümne aastaga 47,5 protsendini.

Fitch tõi aga välja, et Soome uus, peaminister Sanna Marini valitsus on lubanud võidelda demograafiliste muutuste mõjuga majandusele ja riigirahandusele, samuti investeerida kolm miljardit eurot haridusse, tervishoidu ja tööturupoliitikasse.

Kolme suurema reitinguagentuuri - Fitchi, Moody'se ja S&P - reiting Soomele on samal tasemel.