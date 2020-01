Nitroferdi kantselei juhataja Zinaida Nikitina ütles ajalehele Põhjarannik, et seadmete üleviimine Ukrainasse, kus tehase omanikul, suurärimehel Dmõtro Firtašil on oma korporatsiooni OstChem kaudu mitu väetisetehast, on ühe tulevikuvariandina kaalumisel, ent otsust selle kohta veel pole.

Nikitina sõnul on Kohtla-Järvel olevaid seadmeid hoitud siiani töökorras ja kui turuolukord võimaldaks, oleks võimalik nendega jätkata ammoniaagi ja karbamiidi tootmist. Ta lisas, et paraku on aga siiani väetiste hinnad maailmaturul jätkuvalt liiga madalad, et Kohtla-Järvel oleks majanduslikult otstarbekas taaskäivitada tehast, mis kasutab suurtes kogustes maagaasi ja elektrienergiat.

Nitrofert lõpetas väetiste tootmise 2015. aastal, koondas enamuse töötajetest ja konserveeris tootmishooned. Tehas on sõltuvalt väetise ja energia hindadest ka varem tootmise pikaks ajaks seiskanud. Näiteks 2009. aastast seisis tehas kolm ja pool aastat ning alustas uuesti tootmist 2012. aasta lõpul. Töötamise registri andmetel töötab Nitrofertis praegu 48 inimest. Samas kui tehas veel tootis töötas seal umbes 500 inimest.

Enne sulgemist 2009. aastal teenis Nitrofert enam kui 100 miljoni euro suuruse käibe juures ligi 46 miljonit eurot kasumit. 2013. aastal teenis ettevõte 61 miljoni euro suuruse käibe juures 12 miljonit eurot kahjumit.

Aastal 2017 oli Nitroferti müügitulu ligi 290 000 eurot, mis teeniti vanametalli müügist. Nitroferdi kantselei juhataja Zinaida Nikitina rääkis Põhjarannikule, et ettevõte on vanametalli müüki jätkanud. "Kõik tootmisseadmed on alles," rääkis Nikitina. "Oleme vanarauaks müünud vaid vanu mahuteid ja torusid, mis on amortiseerunud ja mida pole võimalik enam kasutada."

Nitroferti tehases oli võimalik maksimaalse ammoniaagi ja karbamiidi tootmiskoormuse korral samaaegselt toota umbes 100 000 tonni vedelat kaubandusammoniaaki ja 180 000 tonni karbamiidi aastas. 2008. aastal tarbis tehas aastas kuni 210 miljonit kuupmeetrit maagaasi, mis moodustas Eestis müüdavast maagaasist ligikaudu veerandi.