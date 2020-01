Lennufirmad tühistavad viiruse tõttu lende Hiinasse

Maailma lennufirmad hakkasid kolmapäeval tühistama lende Hiinasse seoses murega koroonaviiruse puhangu pärast, mis on nõudnud vähemalt 132 elu.

Teated lendude tühistamisest tulid paar tundi pärast seda, kui riigid hakkasid Wuhani linnast oma kodanikke evakueerima. Umbes 11 miljoni elanikuga epideemia epitsentriks olev linn on sisuliselt karantiini pandud.

Aina enam riike, nende seas USA, Ühendkuningriik ja Saksamaa, soovitavad oma kodanikel Hiinasse reisimist vältida.

Ka Hiina ise ärgitas teisipäeval oma kodanikke välismaareisidest hoiduma, et haiguse levikut piirata.

Seni on haigestumistest teatatud vähemalt 15 riigis. Kolmapäeval teatati esimesest haigestumisest Lähis-Idas, nimelt Araabia Ühendemiraatides.

Esimese suurema lennufirmana teatas lendude tühistamisest British Airways.

"Me palume klientidelt ebamugavuste eest andeks, aga meie klientide ja töötajate ohutus on meie prioriteet," teatas firma.

Hiljem teatas Indoneesia lennufirma Lion Air Group, mis on lennupargi poolest Kagu-Aasia suurim, et peatab Hiina-lennud alates laupäevast tähtajatult.

Lendude peatamisest teatasid ka Myanmari ja Nepali lennufirmad.

Hongkongi lennufirma Cathay Pacific piiras samuti lendude arvu, tuues põhjuseks vähese nõudluse ja Hongkongi valitsuse viirusetõrjeplaani.

Mongoolia sulges sel nädalal oma piirid Hiinast tulevatele autodele. Kasahstan lõpetas viisade andmise Hiina kodanikele ja teatas, et peatab reisirongi- ja lennuliikluse kahe riigi vahel.

Saksa lennufirma Lufthansa tühistas kõik lennud Hiinasse.

Paapua Uus-Guinea läks veelgi kaugemale ning teatas kolmapäeval, et ei luba kedagi Aasiast riiki sisse.

Wuhani linna on lõksu jäänud tuhandeid välismaalaseid. Riigid on üritanud oma kodanikke sealt turvaliselt evakueerida, kuid nad on silmitsi suurte logistiliste, meditsiiniliste ja bürokraatlike tõketega.

Kolmapäeval lahkus Wuhanist USA tšarterlend umbes 200 ameeriklasega pardal, nende seas konsulaartöötajad.

Veel 206 inimest olid Jaapani lennul, mis maandus kolmapäeva hommikul Tokyos.

Lennuki pardal olid arstid, kes inimesi kontrollisid, kuid ametnike sõnul ei ole neil õiguslikku alust sundida karantiini inimesi, kelle proovid pole positiivsed. Siiski palutakse neil kodus püsida.

Jaapani lennult toimetati haiglasse 12 inimest, kes tundsid end halvasti ja kellel olid gripilaadsed sümptomid.

Teised riigid võtavad viiruse leviku tõkestamiseks karmimaid meetmeid. Austraalia evakueerib oma kodanikud Wuhanist Jõulusaarele, kus tavaliselt hoitakse asüülitaotlejaid.

Prantsusmaa paneb enda evakueeritud kodanikud kaheks nädalaks Pariisis karantiini.

Lufthansa tühistas kõik Hiina lennud

Saksa lennufirma Lufthansa teatas kolmapäeval kõikide oma lendude tühistamisest Mandri-Hiinasse kuni 9. veebruarini koroonaviiruse tõttu, sealjuures tühistatakse tütarfirmade Swiss and Austrian Airlines lennud.

Lennufirmad lendavad oma sihtkohtadesse Hiinas veel "viimast korda", et anda reisijatele ja meeskondadele võimalus Saksamaale, Šveitsi ja Austriasse naasta, teatas Lufthansa avalduses.

Lufthansal on nädalas 73 Hiina lendu peamiselt Pekingisse ja Shanghaisse.

Kolmapäeval põhjustas hirmu Lufthansa Frankfurdi-Nanjingi lennul üks Hiina reisija, kes oli hiljuti olnud viiruse epitsentris Wuhani linnas ning kes hakkas köhima. Maandudes sai ta meditsiinilist ravi ja ettevaatusabinõuna palusid meedikud lennukis kolm rida eespool ja kolm rida tagapool istuvatel reisijatel läbida kontroll.

Lennuki meeskond naasis tagasi Saksamaale, lisas Lufthansa, mille teatel on sündmuste käiguga hoitud kursis ka Saksa terviseameteid.

Saksamaal on leidnud kinnitust neli viirusjuhtumit. Kõik nakatunud on Baieri liidumaa autoosadefirma töötajad, keda külastas üks Hiina kolleeg.