Briti lennuliiklust vaevab teist päeva kestev rike

Ühendkuningriigi lennuliiklus oli ka kolmapäeval hädas lennujuhtimisteenistust tabanud rikkega, mille tõttu oli teisipäeval tühistatud üle tuhande lennu.

Lennuliiklust jälgiva veebilehe FlightRadar24 andmetel oli kolmapäeva ennelõunaks tühistatud juba 177 lendu. Päev varem tühistati Ühendkuningriigi lennujaamades kokku 1300 saabuvat ja väljuvat lendu.

FlightRadar24 kirjutas sotsiaalmeediaplatvormil X, et peaaegu kõik viimati tühistatud lennud olid seotud Suurbritannia suurima, Londonis asuva Heathrow' lennujaamaga.

Riiklik lennujuhtimisteenistus (NATS) teatas, et tegeleb endiselt süsteemiprobleemist tingitud häirete lahendamisega.

"Taastumine on olnud väga keeruline ja see on tekitanud raskusi kogu lennundusvõrgustikule, millel kulub toibumiseks aega," teatas NATS teisipäeva hilisõhtul X-is tehtud postituses.

Briti uudisteväljaannete teatel kohtub riigi transpordiminister Heidi Alexander kolmapäeval NATS-i juhi Martin Rolfe'iga.

Rolfe ütles Briti telekanalile Sky News, et võtab täieliku vastutuse, kuid keeldus kommenteerimast, kas ta kaalub ka ametist lahkumist.

Alexander väljendas varem X-is soovi saada kinnitust, et juhtunust on õpitud ja lennundust toetavad süsteemid on oma ülesannete kõrgusel.

Ryanairi tegevjuht Neal McMahon kordas aga oma nõudmist Rolfe vallandada, süüdistades teda Ühendkuningriigi reisijate järjekordses altvedamises.

"Sellest on küllalt, Ühendkuningriigi valitsusel on aeg sekkuda... ja panna ametisse keegi, kes oma tööga hakkama saab," kuulutas ta.

Heathrow lennujaam teatas teisipäeva hilisõhtul, et väljuvad lennud on taastunud. Varem sundis tehniline probleem lennujaama peatama saabuvate lendude vastuvõtmise.

Samas hoiatati, et häired eeldatavasti jätkuvad ning paluti reisijatel X-is tehtud postituses enne lennujaama tulekut oma lennufirmaga ühendust võtta.

Ka British Airways hoiatas tühistamistest tuleneva märkimisväärse ahelreaktsiooni eest, mis on mõjutanud kümneid tuhandeid nende kliente.

NATS teatas varem, et on häireid põhjustanud rikke lahendanud ja töötab nii palju kui võimalik, et lennujärjekorda likvideerida.

"Teame, et see on äärmiselt masendav ja vabandame siiralt," kirjutas organisatsioon ühismeedias.

Seekordne lennuliikluse kaos järgneb eelmise aasta juulis toimunud tehnilisele rikkele, mille tõttu tühistati arvukalt lende Ühendkuningriiki ja sealt välja, mis tõi kaasa lennufirmade juhtide pahameele.

Aastal 2023 tabas Suurbritanniat aastate rängim lennusüsteemide rike, mis mõjutas enam kui 700 000 reisijat sadade lendude hilinemise või tühistamise tõttu.

Rikke mõju oli tunda ka Liverpooli, Birminghami ja Edinburghi lennujaamades. Iirimaal asuv Dublini lennujaam teatas samuti kümnete lendude tühistamisest.

Iiri odavlennufirma Ryanair teatas, et rike mõjutas enam kui 65 000 nende reisijat ning tühistada tuli üle 50 lennu.

Jalgpalliklubi Arsenal, mis peab kolmapäeval Meistrite liiga raames kohtuma Lõuna-Itaalias Napoliga, oli meeskonna lennu hilinemise tõttu sunnitud tühistama mängueelse pressikonverentsi.