X!

Briti lennuliiklust vaevab teist päeva kestev rike

Välismaa
Oma lennu väljumist ootavad reisijad teisipäeval Londoni Heathrow lennujaamas.
Oma lennu väljumist ootavad reisijad teisipäeval Londoni Heathrow lennujaamas. Autor/allikas: SCANPIX / AFP / HENRY NICHOLLS
Välismaa

Ühendkuningriigi lennuliiklus oli ka kolmapäeval hädas lennujuhtimisteenistust tabanud rikkega, mille tõttu oli teisipäeval tühistatud üle tuhande lennu.

Lennuliiklust jälgiva veebilehe FlightRadar24 andmetel oli kolmapäeva ennelõunaks tühistatud juba 177 lendu. Päev varem tühistati Ühendkuningriigi lennujaamades kokku 1300 saabuvat ja väljuvat lendu.

FlightRadar24 kirjutas sotsiaalmeediaplatvormil X, et peaaegu kõik viimati tühistatud lennud olid seotud Suurbritannia suurima, Londonis asuva Heathrow' lennujaamaga.

Riiklik lennujuhtimisteenistus (NATS) teatas, et tegeleb endiselt süsteemiprobleemist tingitud häirete lahendamisega.

"Taastumine on olnud väga keeruline ja see on tekitanud raskusi kogu lennundusvõrgustikule, millel kulub toibumiseks aega," teatas NATS teisipäeva hilisõhtul X-is tehtud postituses.

Briti uudisteväljaannete teatel kohtub riigi transpordiminister Heidi Alexander kolmapäeval NATS-i juhi Martin Rolfe'iga.

Rolfe ütles Briti telekanalile Sky News, et võtab täieliku vastutuse, kuid keeldus kommenteerimast, kas ta kaalub ka ametist lahkumist.

Alexander väljendas varem X-is soovi saada kinnitust, et juhtunust on õpitud ja lennundust toetavad süsteemid on oma ülesannete kõrgusel.

Ryanairi tegevjuht Neal McMahon kordas aga oma nõudmist Rolfe vallandada, süüdistades teda Ühendkuningriigi reisijate järjekordses altvedamises.

"Sellest on küllalt, Ühendkuningriigi valitsusel on aeg sekkuda... ja panna ametisse keegi, kes oma tööga hakkama saab," kuulutas ta.

Heathrow lennujaam teatas teisipäeva hilisõhtul, et väljuvad lennud on taastunud. Varem sundis tehniline probleem lennujaama peatama saabuvate lendude vastuvõtmise.

Samas hoiatati, et häired eeldatavasti jätkuvad ning paluti reisijatel X-is tehtud postituses enne lennujaama tulekut oma lennufirmaga ühendust võtta.

Ka British Airways hoiatas tühistamistest tuleneva märkimisväärse ahelreaktsiooni eest, mis on mõjutanud kümneid tuhandeid nende kliente.

NATS teatas varem, et on häireid põhjustanud rikke lahendanud ja töötab nii palju kui võimalik, et lennujärjekorda likvideerida.

"Teame, et see on äärmiselt masendav ja vabandame siiralt," kirjutas organisatsioon ühismeedias.

Seekordne lennuliikluse kaos järgneb eelmise aasta juulis toimunud tehnilisele rikkele, mille tõttu tühistati arvukalt lende Ühendkuningriiki ja sealt välja, mis tõi kaasa lennufirmade juhtide pahameele.

Aastal 2023 tabas Suurbritanniat aastate rängim lennusüsteemide rike, mis mõjutas enam kui 700 000 reisijat sadade lendude hilinemise või tühistamise tõttu.

Rikke mõju oli tunda ka Liverpooli, Birminghami ja Edinburghi lennujaamades. Iirimaal asuv Dublini lennujaam teatas samuti kümnete lendude tühistamisest.

Iiri odavlennufirma Ryanair teatas, et rike mõjutas enam kui 65 000 nende reisijat ning tühistada tuli üle 50 lennu.

Jalgpalliklubi Arsenal, mis peab kolmapäeval Meistrite liiga raames kohtuma Lõuna-Itaalias Napoliga, oli meeskonna lennu hilinemise tõttu sunnitud tühistama mängueelse pressikonverentsi.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: AFP-BNS

Kontserdielamused

ringhääling 100

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

12:45

Särekanno: minu suhe võimsate raviomadustega artišokiga on väga kirglik

12:44

Kõlvart: erakorralised valimised on praegu reaalselt võimalikud

12:40

Kunstivarguste laine paneb Prantsusmaa muuseume kultuuriväärtuste kaitset tugevdama

12:32

Nafta hind tõusis üle 100 dollari barrelist

12:31

Sutt teatas ministriametist taandumisest Uuendatud

12:26

Alaealist noormeest süüdistatakse vihavaadetest kantud süütamistes ja vägivallas

12:24

Pesur oli Hiinas kuues, Randalu võistluse lõpetas tehniline rike

12:20

Raadiouudised (09.09.2026 12:00:00)

12:12

Google investeerib Soome 13 miljardit ja hakkab sealset tuumaenergiat ostma

12:02

Rail Balticu rongihange kukkus läbi

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

08.09

India ettevõttega kontakti loomise ajal võtmerollides olnud isikud vaikivad

08.09

Kaimo Kuusk: kui minister mind ametist vabastab, siis nii see on Uuendatud

08.09

Datasel: meie andmed näitavad RKIK-i lepingute väärtuseks üle 150 miljoni euro

08.09

Eesti püsib PISA tulemustega maailma tipuriikide seas

08.09

Island kutsus Trumpi kaardipostituse tõttu välja USA suursaadiku

08.09

Venemaalt väljaviidud raha hulk tõusis rekordtasemele

08.09

Sõja 1658. päev: Saksamaa saadab Ukrainale enda varudest veel püüdurrakette Uuendatud

12:31

Sutt teatas ministriametist taandumisest Uuendatud

08.09

Tartumaal hukkasid jahimehed kaks noort karu

06:17

Norstat: Isamaa toetus langes viimase kolme aasta madalaimale tasemele

ilmateade

SPORT

12:24

Pesur oli Hiinas kuues, Randalu võistluse lõpetas tehniline rike

11:53

Endine maailma neljas reket naaseb 11-kuulise vigastuspausi järel väljakule

11:20

Otepää MK-etapi korraldajad tahavad sellest teha aegade vingeima suusapeo

10:47

Shelton peatas poole ööni kestnud matšis Alcarazi tagasituleku

loe: kultuur

11:49

Pika tänava festivali programm on pühendatud vanavanemate päevale

11:45

Liis Nimik: tegelikkusest ja väljamõeldisest

11:36

Urmas Vadi avaldas novellikogu "Armastuse hambajäljed"

10:49

Selgusid Etnokulpide nominendid

loe: eeter

12:45

Särekanno: minu suhe võimsate raviomadustega artišokiga on väga kirglik

11:19

Loodusfotograaf Sven Zacek: loodus on teinud mulle väga palju kingitusi

10:56

Arst: Pärnu metanoolitragöödia oli esimene proovikivi hilisemale Covidile

10:25

Sildvee debüüt "Pealtnägijas": kooli algusaeg ajas vanemad vallaga tülli

Raadiouudised

10:30

Seadusemuudatus võimaldab isiklikuks tabeks toodetud taastuvenergiat teistega jagada

09:55

Õpiränne kogub populaarsust ka kutseõppurite seas

09:55

Riik võib hakata äriregistrist kustutama aruannetega hilinenud ettevõtteid

09:20

Raadiouudised (09.09.2026 09:00:00)

08.09

Päevakaja (08.09.2026 18:00:00)

08.09

Väikesaarte laevaliine ähvardab järgmise nädala reedel streik

08.09

Infortar Agro ostab Leedu põllumajanduskontserni Litagra

08.09

Euroopa autotööstus võitleb ellujäämise nimel

08.09

Teravilju ohustav fusarioos levib tänavu tavapärasest ulatuslikumalt

08.09

Raadiouudised (08.09.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo