Eestis saab järgmisest nädalast uue koroonaviiruse teste teha

Haiguste ennetamise ja tõrje Euroopa keskuse neljapäeva keskpäeval avaldatud andmete järgi on maailmas laboratoorselt kinnitatud 7824 uue koroonaviirusega nakatumise juhtumit, surnud on 170 inimest.

Viirus on jõudnud mandri Hiina kõigisse regioonidesse. Euroopa Liidu riikides on kinnitatud üheksa nakkusjuhtu, neist neli Saksamaal, neli Prantsusmaal ja üks Soomes.

Kui viirus Eestisse jõuab tuleb tervishoiutöötajatel kohe haige isoleerida ning võtta temalt uuringumaterjal, mis saadetakse Rootsi, Saksamaale või Taani. Vastus tuleb ühe-kahe ööpäeva jooksul.

"Me ootame veel jätkuvalt selle uuringu teostamiseks vajalikke materjale, mis peaksid saabuma homme ja kõigi eelduste kohaselt järgmisel nädalal me saame kohapeal tuvastada," ütles terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Meelis Kadai.

Põhiliselt loomade haigusena tuntud koroonaviirust on teada 37 tüüpi, millest seitse on võimelised levima loomadelt inimestele ja millest kõige raskema haigestumise põhjustavad SARS, MERS ning ka uus viirus, mille kohta on vähe teada.

"On tuvastatud, et see viirus sarnaneb geneetiliselt SARS-i viirusega. Umbes 70 protsenti on sarnasus, aga meile õnneks on teada praegu, et selle haiguse kulg on kergem võrreldes SARSi haiguse kuluga," selgitas terviseameti nakkushaiguste seire osakonna nõunik Irina Dontšenko.

Koroonaviirused levivad piisk- ja kontaktnakkuse teel näiteks saastunud käte kaudu, põhjustades palavikku, köha ja hingamisraskusi ja tõsisematel juhtudel kopsupõletikku.

Riskirühmas on vanemaealised ning krooniliste haigustega inimesed. Uue koroonaviiruse leviku potentsiaal on Irina Dontšenko sõnul madalam kui gripi oma. Ometi on mitu lennufirmat otsustanud piirata reise Hiinasse, mitmed riigid evakueerivad Hiinast oma kodanikke ning Hiina lennujaamades kontrollitakse reisijate kehatemperatuuri.

"See on uus viirus. Me lõpuni ei tea selle viiruse omadusi. Eks iga riik otsustab ise, millised meetmed ta võtab tarvitusele," märkis Dontšenko.

Kadai selgitas, et igasugune kontrolli efektiivsus on alati küsitav, sest haigusel on peiteperiood ja võimalus, et see inimene tuleb peiteperioodil siia riiki on tegelikult olemas.

Viiruse peiteaeg on kaks kuni 14 päeva. Et viirus pikalt väliskeskkonnas vastu ei pea, ei tule karta, et see võiks Hiinast siia jõuda näiteks postipakil. "Viirus sureb enne, kui pakk kohale jõuab," ütles Dontšenko.