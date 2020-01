Europarlament tahab ühtset laadijat kõigile telefonidele

Euroopa Parlament kutsus Euroopa Komisjoni üles viivitamata astuma samme kõigi mobiilseadmete ühtse laadija kasutuselevõtmiseks, et vähendada elektroonikajäätmete teket.

Parlament soovib ka, et tarbijad ei oleks enam kohustatud ostma uusi laadijaid iga uue seadmega. Parlamendiliikmed rõhutasid , et oluline on ka muudatustega vältida olukorda, mis tähendaks tarbijate jaoks potentsiaalselt kõrgemaid hindu.

Euroopa Komisjon peab hiljemalt juuliks esitama eeskirjad ühtse laadija kohta.

Aastas tekib maailmas ligikaudu 50 miljonit tonni elektroonilisi jäätmeid, keskmiselt üle 6 kilogrammi inimese kohta. Euroopas tekitati 2016. aastal kokku 12,3 miljonit tonni e-jäätmeid, mis on keskmiselt 16,6 kilogrammi elaniku kohta.

Euroopa tekitatakse aastas ühe inimese kohta keskmiselt 16 kilo elektroonikajäätmeid. Ühtse laadija nõue kujuneb kõige keerukamaks Apple'i jaoks, kes on teatanud, et see hakkab pärssima inovatsiooni ning kahjustab tarbijaid. Üks lahendus oleks traadita laadijate kasutuselevõtt, kuid Apple näiteks ise selliseid laadijaid ei tooda.

Kui 2009. aastal oli üle 30 laadimislahenduse, siis praegu on neid kolme liiki.