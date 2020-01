Tallinna muusika- ja balletikooli hoonet tahab ehitada viis firmat

Järgmiseks alustab Riigi Kinnisvara pakkumuste kontrollimist, pakkujate kvalifitseerimist ning muude hankeprotseduuride läbiviimist. Leping sõlmitakse hanke võitjaga pärast nimetatud tegevusi.

Koolihoonesse planeeritakse umbes 700 õppekohta. Uue hoone suletud netopindala on 23 860 m², tegemist on A-energiaklassi hoonega. Lisaks klassi- ja harjutusruumidele hakkab uues koolis olema saalide kompleks, õpilaskodu, stuudio, ujula ja terrassidega sisehoov.

Haridus- ja teadusministeeriumi Tallinna muusika- ja balletikooli tuuakse kokku Tallinna muusikakeskkooli, balletikooli ja Tallinna Georg Otsa nimelise muusikakooli õpilased. Pärnu mnt 59 rajatav kool alustab tegevust 2022. aasta 1. septembril.

Tallinna Muusika- ja Balletikooli hoone autorid on Atelier Thomas Pucher (Austria) ning 3+1 arhitektid ja T43 (sisearhitektid, Eesti). Insenerosade projekteerimise peatöövõtjaks on Novarc Group AS.