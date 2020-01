Postimees Grupi vastutusalad jagati juhatuse liikmete vahel ümber

Grupi vastutav väljaandja ja uus peatoimetaja Mart Raudsaar vastutab Postimehe, maakonnalehtede, BNS-i ja Raadio Kuku ehk ajakirjandusliku sisuga väljaannete eest.

Mart Raudsaar kommenteeris ERR-ile, et näiteks Kuku raadio ja maakonnalehtede eest vastutab ta üksnes suures pildis, mitte aga sisuliselt ja süvitsi, sest igal väljaandel on jätkuvalt oma peatoimetajad.

"Kui me räägime näiteks maakonnalehtedest, ma ei puutu neisse mitte mingil viisil Postimehe peatoimetajana, vaid ainult juhatuse liikmena, mis puudutab niisugust üldist majandustegevust," selgitas Raudsaar ERR-ile.

Teise juhatuse liikme Nele Laeva vastutusalas on Kanal 2, samuti liigub tema alla Elu24 ehk kanalid ja brändid, kus on suurem meelelahutuslik sisu.

"Me brändime praegu nii, et Elu24 läheb eraldi. Mis ei tähenda kuidagi seda, et me ehitaks mingeid suuri müüre, et me omavahel ei räägi või asju ei aruta - see ei ole nii," ütles Raudsaar. "Kui me räägime Elu24, siis asja mõte ongi see, et tarbijale või auditooriumile oleks selge, mis asi on mis."

Raudsaar rääkis, et sport on kõikide Postimees Grupi kanalite loomulik osa ja nii see peab ka jääma. Tema ise vastutab Postimehe sporditoimetuse eest lehe peatoimetajana.

Mart Raudsaar allub Postimees Grupi juhatuse esimehele Andrus Raudsalule, mitte otse omanikule.