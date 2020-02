Mart Raudsaar: Linnamäe palus mul teha Postimehest Eesti parim ajaleht

Postimehe uus peatoimetaja Mart Raudsaar ütles Vikerraadio saates "Uudis+", et ta ei kiida heaks ajakirjanike käitumist, kes lekitasid toimetusesisest kirjavahetust ning et ta nõuab kollektiivilt lojaalsust. Samas märkis ta, et maailmavaate järgi kedagi toimetusse tööle ei võeta.

Raudsaare sõnul ei taha ta anda hinnangut sellele, mis enne teda toimetuses toimus. "Minu asi on teha seda, mida mina õigeks pean. Ma pean õigeks, et inimestega tuleb rääkida ja minu tegevus peab olema arusaadav ja läbi arutatud toimetuses," ütles ta.

Süüdistajad, kes väidavad, et Postimees on muutunud poliitiliselt kallutatud ajaleheks, peaksid Raudsaare sõnul vaatama, mis toimub teistes väljaannetes Eestis.

"Ma arvan, et me oleme nende liberalismi ja konservatismi asjadega lolliks läinud Eestis. Minu arvates on vaja teha mõistlikku ajakirjandust, ja kui me räägime kallutatusest – tuleks teha content (sisu) analüüs – võtta lehe sisu ette ja vaadata, kes saab sõna, kui palju saab sõna, ja ma arvan, et mitte ainult Postimehes, vaid ka teistes Eesti ajalehtedes, ja ma arvan, et see tulemus oleks mõnes mõttes üllatav. Kindlasti ei saa me öelda, et Postimees oleks number üks kallutatuse osas," rääkis Raudsaar.

Postimehe omanik Margus Linnamäe palus tal teha lehte, mille sisu ühtiks lehe päises öelduga, ütles Raudsaar.

"Mis ütleb, et me peame seisma Eesti rahva, riigi eest, keele säilimise eest. Lühidalt kokku võttes, see ongi see palve, mis ta mulle edasi andis. Minu palve oli, et ma saaksin juhtida Postimehe toimetust tervikuna, et ei oleks eraldiseisvaid osi ja et juhtimisstruktuur oleks lihtne. Loomulikult oli tema palve ka see, et ma teeksin Postimehest Eesti parima ajalehe, mida ma üritan," lausus Raudsaar.

"Vaidlused peavad jääma siseasjaks"

Postimehe toimetuse vastuoludest on teada andnud ka Postimehe ajakirjanikud ise, kas siis sotsiaalmeedia postitustes või konkurentidele toimetusesiseseid kirju lekitades. Raudsaar enda sõnul sellise asjaga ei lepi.

"Ma arvan, et see tuleneb sellest, et Eestis ei saada enam hästi aru, mis on lojaalsus. Kui sa kuskil töötad, oled meeskonnaliige, siis te ju tegutsete koos ühise eesmärgi nimel. Ma ütlen, et need inimesed ei ole aru saanud, et me oleme üks meeskond, ja valik on väga lihtne – tuleb kas olla selle meeskonna liige või ära minna," rääkis Raudsaar.

Raudsaare sõnul on erinevad arvamused teretulnud, kuid vaidlused peaksid jääma toimetuse siseasjaks. "Kõikides toimetustes vaieldakse, mõnikord ka kakeldakse – see on täiesti loomulik asi. See, mis juhtub ka parimates perekondades, peab jääma sinna perekonda, mitte nii, et sa lähed näiteks kõrtsi ja ütled, et mu abikaasa on nii ropp, aga kodus teed head nägu – see on nii silmakirjalik," rääkis ta.

Väidetavalt toimetusele pealesurutavate väärtushinnangute kohta ütles Raudsaar, et pärast eelmisel reedel ilmunud Margus Linnamäe artiklit tulid mõned ajakirjanikud tema juurde küsima, kuidas peaks nüüd kirjutama. "Ma ütlesin, et tehke nii, nagu olete seni teinud," lausus Raudsaar, kelle sõnul ei pea Postimehe ajakirjanikel olema mingi kindel maailmavaade, aga kui selline on, siis peaks selle ka selgelt välja ütlema.

"Kui inimene on võitlev mõnes küsimuses, siis ta peaks seda ütlema. Ei ole nii, et ühel päeval on ta meeleavaldusel, järgmisel päeval on toimetuses ja kirjutab sel teemal neutraalset lugu. Faktid ja arvamused tuleb lahus hoida ja kui me need lahus hoiame, siis ei ole ju probleem suur," rääkis Raudsaar.

Muudatuste kohta märkis Raudsaar, et need ei sõltu vaid temast, kuid kiirelt midagi ta muutma ei hakka. "Vaadates aknast välja – suured laevad pööravad aeglaselt, ja Postimees on suur laev. Me kirjutame väga hästi protsessidest – korruptsioon, poliitika, majandus – aga näiteks tuli põnev nupuke vanaprouast, kes sai 108 aastat vanaks, ja see oli väike nupuke lehe allnurgas – me peaksime inimestest rohkem kirjutama. Sellist asja ma tahaks natuke juurde tuua," selgitas Raudsaar.

Vastuoluliste "Meie Eesti" teemakülgede kohta märkis Raudsaar, et kontseptsioon talle meeldib, kuid ka parimad eksperdid, kes seal kirjutavad, vajavad mõnikord ajakirjanduslikku tuge ja toimetamist.

Nelja aastaga kasumisse

Ärimudeli kohta nentis Raudsaar, et juba varem on Postimehe Grupi juhatuse esimees Andrus Raudsalu öelnud, et plaan on jõuda nelja aastaga kasumisse ja tema arvates on see väga mõistlik perspektiiv. "Arvestades, et lühiajalise kasumi taotlemine võib viia äärmusteni. Me ehitame üles oma lehte ja sellega kaasnevaid kanaleid tasapisi, järk-järgult. Kogu maailmas reklaamiandjate osatähtsus väheneb ja suureneb püsilugejate, vaatajate, kuulajate tähtsus eelarves," rääkis ta.

Kuivõrd Postimehe uudistetoimetuse juht Urmas Jaagant teatas neljapäeval ametist lahkumisest, vajatakse uut juhti. Raudsaare sõnul on sellele kohale praegu kolm kandidaati.