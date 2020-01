Rahanduskomisjon otsib ametnike palgaridadelt võimalikke kokkuhoiukohti

"Olemasoleva teabe kohaselt on 2-3 protsendi suuruse eelarve kasvu juures esinenud kümneprotsendilisi palgatõuse ja makstud lisaks täiendavaid tasusid. Peatselt algavad riigieelarve strateegia arutelud ja järgmise aasta riigieelarve ettevalmistamine, sealhulgas kulude suuruse ja kasutamise otsustamine," seisab komisjoni esimehe Aivar Koka kirjas rahandusminister Martin Helmele.

Kokk ütles ERR-ile, et novembris-detsembris oli ministeeriumites palju märkimisväärseid palgatõuse ja makstud preemiaid. "See summa kokku küünib miljoni kanti," lisas ta.

Koka sõnul ei saa väita nagu oleks palgatõusud ja preemiate maksmine valed tegevused, kuid see peab olema põhjendatud ja läbipaistev.

"Kogu aeg räägitakse, et eelarve on pingeline, kuid ministeeriumites ikka raha leitakse. Tahame saada ülevaadet, sest ehk on õigem sellele leida otstarbekam rakendus kui preemiate jagamine," rääkis Kokk.

Ta lisas, et sellest aastast alates on Eestis tegevuspõhine eelarve, kus kõik kulud peavad olema selgelt põhjendatud. Kokk meenutas, et 2020. aasta riigieelarvet kokku pannes otsiti raha, et tagada päästjate ja politseinike 2-3 protsendi suurune palgatõus.

"Nüüd otsime aegsasti kokkuhoiukohti," sõnas Kokk. Rahanduskomisjon tahab rahandusministeeriumilt palgakulude kohta ülevaadet 1. märtsiks.