"Palka saab inimene oma tavapärase töö eest. Preemia maksmise eelduseks on, et töö tegemine on nõudnud olulist täiendavat pingutust. Ühe variandina tähendab see näiteks seda, et juhid on panustanud tööülesannete täitmisse oluliselt oma isiklikku aega õhtuti ja nädalavahetustel tööd tehes," ütles siseministeeriumi personalipoliitika osakonna juhataja Aivi Sirp.

Ministeeriumi kantsleri Lauri Lugna käskkirjaga said rahvastiku-, kodanikuühiskonna- ja perepoliitika asekantsler Raivo Küüt, varade, planeerimise ja tehnoloogia asekantsler Piret Lilleväli ning pääste, hädaabi ja kriisireguleerimise asekantsler Viola Murd kõik preemiat 2400 eurot. Lisaks said kommunikatsiooniosakonna juhataja Monika Viidul 2200 eurot, siseauditi osakonna juhajata Tarmo Olgo ja personalipoliitika osakonna juhataja Aivi Sirp 2000 ning Euroopa Liidu ja välissuhete osakonna juhataja Triin Toompuu 1600 eurot preemiat

"Viidatud käskkirjade puhul oli tegu kantslerile otsealluvate siseministeeriumi juhtidega, kelleks on asekantslerid, kommunikatsiooniosakonna juhataja, personalipoliitika osakonna juhataja ning EL ja välissuhete osakonna juhataja. Kantsler määras jaanuaris preemiad otsealluvatele nende 2019. aasta töötulemuste eest. Kuna riigis kasutatakse tekkepõhist raamatupidamist, siis on see korrektne lahendus," märkis Sirp. Tema selgituse kohaselt toimub siseministeeriumi palgajuhendi järgi preemiate ja tulemustasude maksmine jooksvalt aastaringselt. Maksmise ettepaneku teeb töötaja vahetu juht peale silmapaistva töötulemuse saavutamist.

Jaanuari keskel kirjutas ERR, kuidas siseministeerium maksab oma töötajatele sageli preemiat põhjendusega "väärtuspõhise käitumise eest". Viimati said seda rahvastikuminister Riina Solmani käskkirjaga ministeeriumi autojuht ning rahvastiku- ja perepoliitika osakonna juht Lea Danislon-Järg.