Lisaks sündmuse meenutamisele ning koosolemise ja looduse nautimisele süüdati soos mälestusküünlad ja söödi lõkkel valmistatud suppi.

Virumaasuda.ee andmetel on Sirtsi hiidrahnu pikkus on 9,8 m, kõrgus 2,7 m, ümbermõõt 26,7 m.

Sirtsi (ka Sirtsu) soo on soomassiiv Ida-Viru ning Lääne-Viru maakonna piirimail Pandivere kõrgustiku jalamil. Soo pindala on 5644 hektarit.

Soo on tekkinud jääjärvelise nõo soostumise tagajärjel Balti jääpaisjärve nõkku. Soo turbakihi paksus on kuni 6 m. Sirtsi kuulub koos Muraka raba ja Puhatu soostikuga Alutaguse suurte rabade ja soostike sekka.

Sood ilmestavad laukad, älved, esineb ka õõtsiksood. Kuna Sirtsi soo servaalad on kuivendatud või tugeva kuivenduse mõjuga, kuid samas väga hästi säilinud rabalaama keskosaga, on LIFE programmi ja KIKi looduskaitseprogrammi toetusel kavas taastada ajavahemikul 2015–2020 LIFE Mires Estonia projekti raames Sirtsi soo looduslik veerežiim ning rajada kaevatud kraavidesse paisud. Loodusliku veerežiimi taastamine on vajalik, kuna rabad on looduskaitseliselt Natura 2000 kõrge tähtsusastmega kooslused ning Eesti vastutuskooslused. Taastamistegevuste mõjuala – 2778 ha – jääb kaitseala piiridesse.

Sirtsi soos Tartu rahu aastapäeva tähistamine oli sümboolne ka selles poolest, et täna tähistatakse ka rahvusvahelist märgalade päeva.