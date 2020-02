Demokraatide presidendikandidaatidele algavad Iowas eelvalimised

Senaator Elizabeth Warreni toetajad hakkasid Iowa City keskkooli kogunema juba mitu tundi enne kampaaniaürituse ametlikku algust. Särgid seljas, märgid rinnas ja sildid käes oodati rahulikult pikas järjekorras. Nende inimeste peamine soov on, et Warren muudaks paremaks tervishoiu kättesaadavuse ja võitleks madalama sissetulekuga inimeste eest.

"Ma olen arst ja iga päev on mu kabinetis inimesed, kellel ei ole tervisekindlustust ja neil puudub ligipääs sellele suurepärasele tervishoiule, mida paljud meist kogevad," rääkis Warreni toetaja

Teise Warreni toetaja Granti sõnul töötab Donald Trump Wall Streeti heaks, Warren töötaks presidendina aga tavainimese jaoks.

"Väga oluline on teha asju kogukondadele, mitte ainult selle riigi rikastele. See lihtsalt ei ole loogiline, kuhu suunas see riik praegu liigub," rääkis Grant.

See on Elizabeth Warreni üks viimaseid kampaaniaüritusi Iowa osariigis enne esmaspäevaseid eelvalimisi. Senaatori jaoks on see kindlasti oluline, sellepärast et paljud iowalased ei ole suutnud teha veel otsust tema ja Bernie Sandersi vahel.

Iowa valijate seas läbi viidud viimaste arvamusküsitluste järgi juhib Sanders Warreni ees keskmiselt kümne protsendiga. Kõige edukam on Sanders just noorte valijate seas.

Pew uuringukeskuse poliitikauuringute juht Carroll Doherty märkis, et paljud noored demokraadid kalduvad sotsialismi poolele.

"Väga paljud noored, eriti noored demokraadid, on huvitatud sotsialismist – kuidas iganes nad seda ka ei defineeriks. Umbes sama paljud demokraadid suhtuvad positiivselt sotsialismi nagu kapitalismi," rääkis ta.

Bernie Sandersi toetaja James leidis, et just Sanders tooks presidendina suurima muutuse.

"Tema on see kandidaat, kelle taga on kõige rohkem entusiasmi ja energiat, sest inimesed mõistavad, et kui me tahame näha siin riigis tõelist muutust, siis tuleb sellesse kaasata rohkem inimesi," lausus ta.

"Ta ei taha lihtsalt võita. Ta tahab viia ellu muudatusi ja teha Ameerikast selline riik, nagu see oleks pidanud olema," ütles samuti Sandersit toetav Philinice.

Kampaaniaüritused on Iowas eriti olulised, sest inimesed hääletavad erinevatel valimiskoosolekutel, mitte kastide juures. Kui mõnda kandidaati ei toeta vähemalt 15 protsenti koosolekul osalevatest inimestest, siis nad eemaldatakse nimekirjast. Nii-öelda ula peale jäänud toetajad peavad endale otsima järgmise meelepärase kandidaadi, mis võib valimiste seisu veel viimasel hetkel täielikult muuta.