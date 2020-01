Hillary Clinton: kellelegi ei meeldi Bernie Sanders

USA endine välisminister Hillary Clinton ründas teravalt Valgesse Majja pürgivat demokraadist senaatorit Bernie Sandersit, öeldes, et too ei meeldi kellelegi.

Clinton keeldus ütlemas, kas ta toetaks Sandersit, kui tollest saaks demokraatide kandidaat, kel tuleb novembrikuistel valimistel rinda pista vabariiklasest presidendi Donald Trumpiga.

"Ta oli aastaid kongressis. Teda toetas üks senaator," lausus 72-aastane Clinton neljaosalisele doksarjale, mis läheb märtsis eetrisse voogedastusplatvormil Hulu.

"Ta ei meeldi kellelegi, keegi ei taha temaga koos töötada, ta ei saa midagi tehtud. Ta oli karjääripoliitik," märkis Clinton.

"See kõik on tühi-tähi ja ma tunnen end nii pahasti, et inimesed on lasknud end sellesse kaasa vedada," lisas ta.

Vasakpoolne Vermonti senaator Sanders on üks soosikuid 2020. aasta demokraatide nominatsioonile.

Üleriigilistes küsitlustes on ta teisel kohal tsentristist endise asepresidendi Joe Bideni järel ja samuti vasakpoolse Massachusettsi senaatori Elizabeth Warreni ees. Esimene eelhääletus leiab aset kahe nädala pärast Iowas.

Neli aastat tagasi pidas praegu 78-aastane Sanders Clintoniga maha kuudepikkuse tulise heitluse partei nominatsiooni eest. Clinton võitis selle lahingu, kuid kaotas Trumpile novembris.

Küsimusele, kas ta toetaks Sandersit, kui tänavu just tema nominatsiooni võidaks, vastas Clinton: "Ma ei kavatse veel nii kaugele vaadata. Me oleme endiselt keset väga vilgast eelvalimiste hooaega."

Warren väidab, et Sanders olevat talle 2018. aasta detsembris eraviisiliselt öelnud, et ei usu, et naine võidab presidendivalimised.

Sanders on seda etteheidet tõrjunud, kuid Clintoni hinnangul on see kooskõlas mustriga. "Kui see oleks ühekordne, võiks ju öelda, et olgu, hea küll. Kuid mulle ta ütles, et ma olen ebapädev," meenutas ta.

"Teda ümbritseb selline kultuur .... need on tema prominentsed toetajad," märkis Clinton, kelle sõnul on Sandersile iseloomulik rünnata internetis väsimatult paljusid oma konkurente, eriti naisi.

Sanders oli sunnitud esmaspäeval vabandama Bideni ees, kui üks tema toetajaid Zephyr Teachout kirjutas The Guardianis arvamusloo, süüdistades endist asepresidenti suures korruptsiooniprobleemis.