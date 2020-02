USA-s New Hampshire'i osariigis kogunevad inimesed valimiskastide juurde, et hääletada oma lemmiku demokraatide presidendikandidaadi poolt. Viimaste küsitluste järgi juhib seal senaator Bernie Sanders, kellele järgneb endine South Bendi linnapea Pete Buttigieg.

Pärast segadust Iowa eelvalimiste tulemustega on Demokraatliku Partei presidendikandidaatide jaoks New Hampshire'is panused oluliselt kõrgemal. Sealne võit võib tagant tõugata annetuste kogumist ja ka toetajate kasvu, vahendasid ERR-i teleuudised.

"Kui me võidame siin, siis ma arvan, et võime võita ka demokraatide kandidatuuri," teatas Vermonti senaator Sanders.

New Hampshire'is juhib viimaste küsitluste järgi just Sanders. Talle järgneb endine South Bendi linnapea Pete Buttigieg, kes on viimastel päevadel agaralt rünnanud Sandersi tervishoiuplaani.

"Tema plaanis, mis ta Ameerika inimestele pakkus, on endiselt 25 triljoni suurune auk. See tõstatab küsimuse, kas ameeriklased ei vääri hoopis kedagi, kes oskab esitada arvutusi, mis ka tegelikult klapivad," märkis Buttigieg.

Teised kandidaadid üritavad samuti New Hampshire'is hea tulemuse teha ja veenda valijaid, kes pole veel otsust teinud, just nende poolt hääletama.

"Me ostame kõiki reklaame, mida saame. Me teeme mida iganes me saame, sest me tunnetame siinset hoogu," nentis Minnesota senaator Amy Klobuchar.

Oodatust halvemini on eelvalimisi alustanud endine asepresident Joe Biden, kes arvab, et muretsemiseks pole veel põhjust, sest mitmekesisema valijaskonnaga osariigid alles ootavad hääletuspäeva.

"Me peame koguma vähemalt 1900 delegaadi hääle ja me alles alustame. Ma olen seda algusest peale öelnud," rõhutas Biden.

Demokraatide eelvalimiste energiast soovib osa saada ka president Donald Trump, kes korraldas esmaspäeval New Hampshire'i suurimas linnas Manchesteris samuti kampaaniaürituse. Tuhanded toetajad ootasid järjekorras tunde.

"Ma usun sellesse, mida Trump on teinud. Ta on teinud seni väga hea tööd. Mulle ei meeldi, kuidas demokraadid on käitunud sellest ajast saati, kui ta valiti. See on olnud tülgastav ja piinlik," arvas kohal viibinud Trumpi toetaja Alan Perreault.

Trump kaotas 2016. aastal New Hampshire'i osariigis vähem kui 3000 häälega ja tema kampaaniameeskond usub, et novembrikuistel valimistel on neil suur võimalus seal võita.